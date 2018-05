Horb a. N. Sanierungsarbeiten starten Mitte Mai

Um die Gemeindemitglieder umfassend über die Schäden, die Maßnahmen zu deren Beseitigung und den Ablauf der Bauarbeiten zu informieren, wurde kürzlich eine sehr gut besuchte Informationsveranstaltung abgehalten. Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderats Erika Kreidler berichtete der die Baumaßnahmen betreuende Architekt, Timo Raible.

Zunächst wurden die wichtigsten Eckpunkte der Baugeschichte umrissen, dies insbesondere auch im Hinblick auf am Gebäude vorhandene Schäden, deren Ursachen zum Teil in baulichen Veränderungen zu suchen sind, die bereits weit in der Vergangenheit liegen.

Die für die anstehenden Baumaßnahmen relevante Baugeschichte beginnt spätestens mit dem Neubau der jetzigen Pfarrkirche St. Konrad an der Stelle einer Vorgängerkirche während der Amtszeit von Pfarrer Josef Roman Steinwand, auf dessen Betreiben das Gebäude errichtet wurde. Baubeginn war im März 1769, Fertigstellung bereits im September 1770.

Von der bauzeitlichen Ausmalung sind noch das zentrale Deckengemälde und die zugehörigen vier Evangelistenmedaillons erhalten. Während der im Jahr 2001 fertiggestellten Innenrenovation wurde darüber hinaus im Chorraum ein mehr als sechs Meter hohes, als Hochaltar konzipiertes, Wandgemälde aus der Bauzeit entdeckt und freigelegt. Das Gemälde nimmt sowohl im heimatgeschichtlichen Kontext als auch in seiner kunsthistorischen Bedeutung einen besonderen Stellenwert in der Region ein (Bericht Schwäbische Heimat 2001/3).

Die Weihe der Kirche erfolgte 1772. Unter Pfarrer Leser kam es um das Jahr 1888 zu einer ersten radikalen Kirchenrenovation, der die bauzeitliche Ausstattung, insbesondere die drei Rokoko-Altäre, zum Opfer fielen. Im Zuge der Maßnahme wurden darüber hinaus die beiden Seitenemporen abgerissen und an der Südseite des Chorraums eine neue Sakristei errichtet. Neue Altäre und eine Kanzel kamen aus der Werkstätte von Hausch und Baier in Horb, über dem Chorraum wurde eine Kuppel eingebaut und von Kunstmaler Dehner aus Rottenburg ausgemalt.

Eine weitere "Restauration" erfolgte 1921. Kirchenmaler Wilhelm Klink erhielt den Auftrag, die Kirche weiter auszumalen. Von ihm stammt das vordere ovale Deckengemälde, eine Kopie des Gemäldes "Anbetung der Könige" des venezianischen Barockmalers Giovanni Battista Tiepolo. 1972 wurden Chorraum und Seitenaltäre entsprechend der Liturgiereform des zweiten Vatikanischen Konzils umgestaltet und ein neuer Altar von Bildhauer Alfred Appenzeller aus Altheim gefertigt.

1978 bis 1980 erfolgte der Neubau des Kirchturms und die Verlängerung des Kirchenschiffes um sechs Meter nach Westen. Die Baumaßnahme wurde durchgeführt, weil sich der mittelalterliche Turm aufgrund von Problemen im Fundament stark nach Westen geneigt hatte.

Die letzte umfängliche Außenrenovation liegt bereits 38 Jahre zurück. In den Jahren 2000 bis 2001 erfolgte eine Innenrenovation. Beide Maßnahmen wurden unter der Leitung von Architekt Arnold Lipp (Bittelbronn) durchgeführt.

Dach- und Deckentragwerk sind im Fokus der Sanierung

Bei der nun anstehenden Baumaßnahme geht es in der Hauptsache um die Instandsetzung des bislang unsanierten barocken Dach- und Deckentragwerks über dem historischen Teil des Kirchenschiffs und über dem Chorraum und um eine Sanierung der gesamten Fassadenflächen einschließlich des Glockenturms.

Für die notwendigen Reparaturen am Dachtragwerk und der Dachdeckung, die Restaurierung der Putze, die Natursteinarbeiten und den Anstrich der Fassade sowie weitere begleitende Arbeiten werden Fassadengerüste benötigt, diese sollen ab Mitte Mai gestellt werden. Zur Sicherung gegen Absturz durch die Kirchendecke, die auf der Oberseite für die Durchführung der Reparaturen geöffnet werden muss, müssen in Teilbereichen des Kircheninnenraumes Deckengerüste eingebaut werden. Neben der Funktion als Absturzsicherung dienen die Gerüste der Aufnahme einer sogenannten Weichsprießung, welche die Stuckdecke und die Deckengemälde vor Erschütterungen während der Reparatur des Dachtragwerks schützen soll. In der Kirche sollen jedoch, trotz der notwendigen Innengerüste, auch während der Bauzeit Gottesdienste stattfinden können.

Nach Fertigstellung der Gerüste soll das Dach in den Reparaturbereichen geöffnet und die Dachtragwerke über Langhaus und Chorraum schonend instandgesetzt werden. Vorhandene gesunde Holzteile sollen dabei weitestgehend erhalten werden. Ergänzungen sollen nur im aus statisch-konstruktiver Sicht unbedingt nötigen Umfang vorgenommen werden. Die Erhaltung historischer Substanz soll dabei Vorrang vor einer Erneuerung haben. Mauerlatten, Balkenköpfe, Bundschwellen, Bundstreben, Kehlbalken sowie Sparrenfirst- und Sparrenfußpunkte sind in Teilen schadhaft und müssen fachgerecht repariert, ergänzt und ertüchtigt werden.

Die Schäden an der hochwertigen Konstruktion des Dachtragwerks über dem Langhaus sind vom Umfang her eher geringer. Am Chordach hingegen, welches handwerklich weit weniger gut gearbeitet ist, sind konstruktive Mängel vorhanden, welche zu schwerwiegenden statischen Problemen geführt haben, deren Instandsetzung von hoher Dringlichkeit ist. Die Dacheindeckung über dem Langhaus ist grundsätzlich in einem guten Zustand, muss jedoch, wie bereits erwähnt, partiell zur Ermöglichung der Reparaturarbeiten an den Dachfußpunkten abgenommen werden. Das Dach über dem Chorraum muss vollständig abgedeckt werden.

Der Chorraum schließt, wie bei barocken Kirchenbauten typisch anzutreffen, halbkreisförmig. Daraus resultiert eine halbkegelförmige Dachfläche über dem Chorabschluss. Diese gebogenen Dachfläche muss fachgerecht gedeckt werden, da die vorhandene Deckung ungleichmäßig verlegt und unzureichend ausgerundet ist. So dringt dort Wasser ein. Teilweise sind Dachplatten abgerutscht oder wurden durch Windsog herausgehoben. Lattung und Dachdeckung dieser Fläche sollen dementsprechend neu hergestellt werden und der Konstruktion in einem gleichmäßig ausgerundeten Bogen folgen. Die gesamten Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten sind anspruchsvoll und machen es erforderlich, dass für die Ausführung nur Zimmereibetriebe infrage kommen, die als geprüfte Restauratoren über eine entsprechende Erfahrung im Bereich der Sanierung und Denkmalpflege verfügen und somit für die anstehenden Aufgaben besonders qualifiziert sind.

Für den Neuanstrich von Kirche und Glockenturm wird Putz restauriert

Vom Gerüst aus sollen parallel zu den Arbeiten am Dach die Natursteinbauteile der Fassade durch den Steinmetz gereinigt und schadhafte Fugen saniert werden. Einige nicht mehr zu konservierende Steine müssen ausgetauscht werden. Daneben müssen Putze restauriert und teilweise auch erneuert werden, damit diese dem anschließenden Neuanstrich von Kirche und Glockenturm als Untergrund dienen können.

Auch an der Läuteanlage sind Maßnahmen vorgesehen. In der Hauptsache geht es dabei um den Austausch der ermüdungsbruchgefährdeten Stahljoche der vier in einem Stahlglockenstuhl aus den 1950er Jahren hängenden Glocken, welche durch Holzjoche ersetzt werden sollen.