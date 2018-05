Horb a. N. Sanierung geschafft: Förderverein löst sich auf

Im September oder Oktober diesen Jahres will der FV in einer Versammlung die Auflösung des Vereins zum 31. Dezember 2018 beschließen. So schickte Asprion seine Dankesworte vorab an seine Vorstandskollegen, den Ausschuss, die Ortschaftsverwaltung und Ortsvorsteher Fridolin Weckerle. In seinem Ausblick gab der Vorsitzende bekannt, dass vom 15. bis 17. Juni eine kulturelle Veranstaltung mit Live-Musik in der Burgruine stattfinden soll.

Schriftführerin Brigitte Meintel ging in ihrem Bericht knapp auf Veranstaltungen und Termine des vergangenen Jahres ein. Kassierer Rudolf Wolf vermeldete einen Mitgliedsstand von 89 Personen.

Als schlichtweg beeindruckend stellte sich die Veröffentlichung der Zahlen zu den Baumaßnahmen der Burgruine heraus: Rund 290 000 Euro an Baukosten wurden seit der Gründung des Vereins investiert. Hierbei wurden ebenso Bauhofleistungen im Wert von 32 148 Euro aus dem Budget der Ortschaft erbracht. Nicht eingerechnet seien die Arbeiten, die in Eigenleistung von den Mitgliedern erbracht wurden.

Ortsvorsteher Fridolin Weckerle war es von großer Bedeutung im Namen aller Dießener Bürger seinen besonderen Dank und Anerkennung für das Engagement und die Leistung des FV auszusprechen. "Der Burgförderverein hat in den vergangenen Jahren Geschichte geschrieben", stellte Weckerle fest. 33 Veranstaltungen seit dem Bestehen des FV trugen ebenfalls wesentlich zum Zusammenhalt und der Geselligkeit in der Ortschaft bei. Für die geplante Kulturveranstaltung wünschte der Ortsvorsteher dem FV viel Erfolg und hoffte zudem: "Dies könnte zu einer weiteren Tradition werden in unserer Ortschaft".

Aufgrund der geplanten Auflösung des Vereins sprachen sich die Mitglieder zum Ende der Versammlung einstimmig für den Verzicht der diesjährigen, turnusmäßigen Wahlen aus.