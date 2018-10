Horb a. N. Saison endet mit Marktbesucher- und Fahrer-Andrang

Der Verein hat es mal wieder geschafft, mit einem ausgeklügelten Zeitplan und der Einbeziehung des angrenzenden Ackers ein Gedränge zu vermeiden. Wohin man auf dem Gelände des MSC Betra blickte, überall sah man nur in strahlende und glückliche Gesichter. Reger Betrieb herrschte aber tagsüber auch an den vielen privaten Verkaufsständen und abends in der Halle des MSC, die um eine Bar und einen Partybereich mit DJ erweitert worden war.