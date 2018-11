Horb a. N. Sänger lassen sich trotz Personalproblemen nicht unterkriegen

In einem kurzen Ausblick teilte der Dekan den Mitgliedern mit, dass Weihbischof Michael Gerber im kommenden Jahr in acht Pfarrgemeinden zur Visitation erscheint. Hierbei ergebe sich die Möglichkeit, dass der Kirchenchor den Besuch des Weihbischofs musikalisch umrahmen könnte. Chorleiter Thomas Müller war dem nicht abgeneigt und stellte dabei in Aussicht, er werde diesbezüglich auch den Empfinger Kirchenchor um dessen Beteiligung anfragen.

Dünne Personaldecke

Der Vorsitzende Lukas Schäfer verriet in seinem Bericht, dass auf den Vorschlag des Chorleiters die Aktiven in diesem Jahr kürzer traten. Dies geschah vor allem wegen der Aufführung zweier Bach-Kantaten im vergangenen Jahr, weshalb die Mitglieder sich dem Vorschlag ihres Chorleiters angeschlossen hatten. Nach wie vor leide der Chor unter seiner äußerst dünnen Personaldecke, die sich mit 19 Aktiven gegenüber dem Vorjahr nicht geändert habe. 25 passive Mitglieder unterstützen den Verein, der ergänzend sechs Ehrenmitglieder aufweist. Vor allem bei den Männerstimmen führte der Mangel an Sängern immer wieder zu Problemen, stellte Schäfer fest. So konnte der Chor unter anderem an Allerheiligen und beim Gräberbesuch den Chordienst nicht ausrichten. Durch die Unterstützung des Dettinger Kirchenchors konnte die unbefriedigende Lage jedoch entschärft werden, was ebenso zu zusätzlichen Einsätzen in Dettingen führte. "Wenn wir mit den Dettingern etwas aufführen, dann singt es sich einfach leichter, und es macht auch mehr Spaß", stellte der Vorsitzende fest.