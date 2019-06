Horb a. N. Ruhewald-Konflikt: Streit um Grabschmuck kein Einzelfall

Auch Blumen seien verschwunden. Was sie ärgert: "Das Vorgehen der Stadt ist so willkürlich. Bei den einen wird etwas entfernt, was bei den anderen liegen bleibt." Mittlerweile komme sie nur noch ganz kurz vorbei. "Ich lege ein Paar Blumen ab und dann gehe ich wieder. Ich tue mir das nicht mehr an." Wir dürfen sie zur Grabstelle ihres Mannes begleiten. Demark stellt die Blumen in eine selbst gestalteten "Naturvase" ab. Yvonne W.s Mann starb vor sechs Wochen. "Eigentlich hatte er mich gepflegt. Und dann ging alles so schnell", erzählt sie und muss weinen.

Die Diskussion um den Ruhewald sei nur schwer zu ertragen: "Das ist doch Kindergarten – von beiden Seiten. Einfach nur unwürdig. Ich bereue es schon jetzt, mich für den Ruhewald entschieden zu haben. Aber mein Mann hatte es sich so gewünscht." Einige Interessierte hören sich die Schicksale der Betroffenen an. "Wo ist eigentlich die Stadt. Die hätte diese Gelegenheit nutzen können, um sich ein Bild vor Ort zu machen", kritisiert ein Horber Bürger, der erwartet hatte, dass die Verwaltung an diesem Abend Stellung bezieht. Auch dass die Stadtverwaltung "still und heimlich" Passagen zur Grabgestaltung in einem online abrufbaren Info-Dokument ausgetauscht hat, ohne diese Veränderung kenntlich zu machen, macht die erschienenen Betroffenen wütend.

Genauso die Aussagen von Bürgermeister Ralph Zimmermann, dass man jetzt nur noch die Vorgaben aus der Friedhofssatzung zulassen werde. Diese schließt jeglichen Grabschmuck aus. "Das können sie uns nicht antun", sagt eine Frau und zeigt auf die zahlreichen gestalteten Erinnerungsorte an den Bäumen. "Wenn sie das alles beseitigen wollen, dann wird es einen Sturm der Entrüstung geben." Ein Zuhörer kommentiert: "Ich glaube, da ist eine Bürgerversammlung das beste."

Oberbürgermeister Peter Rosenberger schließt das im Gespräch mit unserer Zeitung nicht aus. "Es wird jetzt keinen Schnellschuss geben. Zunächst werden wir alle Betroffenen anschreiben und die aktuelle Situation erklären. Möglicherweise wird es dann eine Infoveranstaltung geben."

Der OB spricht bei bisher mehr als 200 Beerdigungen von einem "kleinen Personenkreis", der unzufrieden ist. Er verteidigt die Vorgehensweise der Verwaltung, gesteht aber ein "Eigentor" ein: "Eigentlich sollte man keine Grabgestaltung zulassen, das wurde uns auch von anderen Betreibern empfohlen. Wir waren zu gutmütig und haben gewisse Formen toleriert. Das fällt uns nun auf die Füße. Es wäre wohl besser gewesen, streng an der Satzung festzuhalten."

Einige hätten das Geduldete ausgenutzt und hätten über die Stränge geschlagen. Zur angeblich willkürlichen Art der Entfernung sagt der OB: "Wir rennen nicht jeden Tag durch den Wald und machen Kontrollen, da kann es dann sein, dass Dinge liegen, die eigentlich nicht gestattet sind." Und zur Abwesenheit der Stadt an diesem Abend sagt er:

"Durch die Absage der KEB haben wir auch keine Notwendigkeit mehr gesehen und haben ebenfalls abgesagt. Herrn von Hacht haben wir das mitgeteilt. Wir haben ihm darüber hinaus noch einmal einen Dialog angeboten."