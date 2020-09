Horb a. N. Ruhewald: Stadt äußert sich zu Kritik an Kameras

Glück für die Zeitung? Oder hat sich das Rathaus nicht richtig bemüht? Wie kann man dann - ohne sichere Rechtsgrundlage - die Videokameras auf dem Ruhewald-Friedhof aufstellen?

Diese Zeitung hatte die Anfrage an den Landesdatenschutzbeauftragten am Dienstag, 1. September, gestellt. Baden-Württembergs oberster Datenschützer Stefan Brink antwortet am Samstag, 5. September, um 19.29 Uhr.

Er bemängelte unter anderem die zu lange Speicherung der Aufnahmen. Stadtsprecherin Weber: "Unabhängig von der auf dem Hinweisblatt genannten Speicherdauer, werden gemachte Aufnahmen sofort nach der Sichtung gelöscht, wenn sie nicht zur Verfolgung von Straftaten, Ordnungswidrigkeiten et cetera benötigt werden. Insofern wird der Hinweis auf eine kürzere Speicherdauer der Daten, den der Landesdatenschutzbeauftragte Ihrer Zeitung gegenüber gemacht hat, von uns sowieso schon erfüllt."

Die Rathaus-Sprecherin weiter: "Ein Antwortschreiben des Landesdatenschutzbeauftragten an die Stadt Horb steht bisher noch aus. Selbstverständlich werden wir den Empfehlungen auch folgen, die gemacht werden."

Allerdings: Sehr lernfähig zeigt sich das Rathaus nicht. Diese Zeitung hatte die komplette Antwort des Landesdatenschützers am Dienstagmittag übermittelt. Im Laufe des Tages reagierte die Stadt noch nicht.

Fehlende Kontaktdaten

Brink hatte nicht nur die zu lange Speicherdauer bemängelt, sondern auch das sogenannte "vorgelagerte Hinweisblatt". Also der Zettel, der am Eingang des Ruhewalds hängt.

Brink: "Auf vorgelagerten Hinweisschildern wird in der Regel nur ein Teil der gemäß Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung erforderlichen Informationen gegeben und auf ausführliche Informationen an anderer Stelle verwiesen." Dann verweist Brink auf die offizielle Broschüre der Landesdatenschutzbehörde. Hier steht: "Neben dem Umstand der Überwachung, dem Namen und den Kontaktdaten des Verantwortlichen sollte in einem vorgelagerten Hinweisschild angegeben werden: Die Kontaktdaten der oder des behördlichen Datenschutzbeauftragten."

Der fehlt schon mal auf dem Schild am Eingang zum Ruhewald. Hier ist nur ein Link zu horb.de/Datenschutz. Erst hier wird der Kontaktmann offenbart: Es ist Otto Dressel.

Ferner weist der Landesdatenschutzbeauftragte darauf hin, dass es noch vertiefende Informationen zur Videoüberwachung geben muss. Beispielsweise über das Widerspruchsrecht der Gefilmten, das Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten - und das Recht der Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Überwachung.

Rathaussprecherin Inge Weber: "In den Datenschutzrichtlinien der Stadt Horb ist - selbstverständlich namentlich - Otto Dressel von der Stabsstelle Rechnungsprüfung als Datenschutzbeauftragter der Stadt genannt. Dort sind auch die ausführlichen Hinweis und Rechte zum Datenschutz aufgeführt. Daher erfüllen aus Sicht der Stadt Horb sowohl das Hinweisschild vor Ort als auch die zum Datenschutz auf der Internetseite der Stadt Horb hinterlegten Angaben die gesetzlichen Anforderungen."

Stimmt das? In der Broschüre "Daten nützen - Daten schützen. Videoüberwachung durch öffentliche Stellen", herausgegeben vom Landesdatenschützer, ist ein Muster-Exemplar dieser erweiterten Hinweise abgebildet. Auf Seite 23. Diese detaillierten Erläuterungen - davon ist auf der Homepage des Rathauses nichts zu lesen.

Verantwortlich dafür ist Bürgermeister Ralph Zimmermann. Der hatte am 10. August unserer Zeitung gesagt: Es gebe inzwischen Überlegungen, in dem Ruhewald Überwachungskameras zu installieren. Er als Bürgermeister halte das aber aus Pietätsgründen für ein schwieriges Thema. Wenig später hängte die Stadtspitze die Kameras auf und wischte ihre Bedenken wohl zur Seite.

Jetzt sieht man, dass die Videoüberwachung wohl auch datenschutztechnisch eine ziemliche Hürde für das Rathaus ist.