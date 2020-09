Horb a. N. Ruhewald: So tief verletzt Stadt die Trauernden

Mit dem Wort "Unruhewald" steigt Oberbürgermeister Peter Rosenberger in seiner Begrüßung ein. Und meint weiter: "Nicht wir als Stadt - das ist mir wichtig zu sagen - haben den Streit in den Wald getragen. Es gab Leserbriefe. Meist immer von denselben Personen. Uns wurde im Gemeinderat und medial immer suggeriert, die Personen, die sich beschweren, sind nicht allein. Deshalb habe ich in der Gemeinderatsitzung das Angebot an die Angehörigen gemacht, dass sie sich bei mir melden können." Gleichzeitig seien Stadträte auf ihn zugekommen, die am Treffen teilnehmen wollten - "als Zuhörer, nie als Diskussionsführer". Infolgedessen sind verschiedene Räte mit dabei in der Hohenberghalle.

Für die erste Überraschung sorgt dort offenbar einer der 14 anwesenden Hinterbliebenen, der "Vollmachten" von weiteren vorlegt. OB Rosenberger fragt daraufhin: "Diese weiteren 30 Personen, die Sie mir nennen. Gibt es die?"

Der Teilnehmer mit den Vollmachten antwortet: "Diese 30 Hinterbliebenen haben sich bei der zuständigen Rathausmitarbeiterin telefonisch gemeldet." Der OB meint daraufhin: "Echt blöd. Ich weiß nur von dreien." Nach dem "geheimen Krisengipfel" hatte OB Rosenberger unserer Zeitung gesagt, dass diese Rathausmitarbeiterin derzeit keine Ansprechpartnerin für den Ruhewald mehr ist.

Der Grundkonflikt dreht sich um die Frage, wie viel Grabschmuck erlaubt ist. Zunächst hatte die Stadt in einem Flyer und im Internet Grabschmuck mit natürlichen Elementen gestattet, später dann, wie es die Friedhofssatzung eigentlich vorsieht, ausgeschlossen. Seither gibt es Streit um den Ruhewald in Nordstetten.

Auch vor dem Krisengipfel hatte das Rathaus wieder Grabschmuck abräumen lassen. Rosenberger erklärt: "In den letzten Wochen sind Dinge entfernt worden, die nicht dort hindürfen." Ein Hinterbliebener entgegnet: "Ich hatte eine Baumscheibe dort hingelegt, wo die Urne bestattet wurde. Fast zwei Jahre lang lag sie da. Jetzt wurde sie abgeräumt." Er wollte wissen, wie Rosenberger reagieren würde, falls das Grab seiner Mutter, die hoffentlich noch lebe, "abgeräumt und verunstaltet" worden wäre. Daraufhin entgegnet der OB: "Deshalb sind Spielregeln so wichtig."

"Es ist mein Kind"

Ein anderer Angehöriger, dessen Kind offenbar im Ruhewald bestattet worden war, berichtet: "Erst habe ich Rinde genommen, jetzt nehme ich das Gehäckselte, leg Moos dran. Das wird dann abgeräumt und weggeschmissen. Meine Frau will nicht mehr in den Ruhewald gehen. Sie hat es satt, das geschändete Grab zu sehen. Und wenn man zum Geburtstag meines Kindes, zum Todestag mal eine Blume hinlegt, ist es kein Grund, dass man sie mir am nächsten Tag wegschmeißt. Es ist mein Kind."

Rosenberger erklärt dazu: "Wir machen das nicht, um ein Grab zu schänden. Wenn Sie das so empfinden, tut es mir leid. Wir müssen alle gleich behandeln, und versuchen da, mit einem gewissen Fingerspitzengefühl extreme Dinge zu verhindern."

Warum aber die Baumscheibe - also ein naturbelassenes Material aus dem Wald - abgeräumt wurde? Dazu sagt der OB nichts. Ein Anwesender kritisiert: "Von wegen Fingerspitzengefühl."

Die anwesenden Hinterbliebenen schildern weiter ihr Leid. Betonen, dass sie "Exzesse" wie Modelleisenbahnen oder Schlepper als Grabschmuck ebenfalls ablehnen.

Nachdem ungefähr 35 Minuten vergangen sind, meldet sich Hermann Walz zu Wort. Der ULH-Stadtrat will wohl nicht mehr nur zuhören. Rosenberger grätscht nicht dazwischen, lässt Walz gewähren. Und der teilt aus: "Ich weiß, ich werde gleich dem einen oder anderen auf die Füße treten. Aber: Es gibt in unserem Stadtgebiet so viele verschiedene Bestattungsformen, wo ich auswählen kann, und wo ich mich drum kümmern soll. Grab. Wo ich jederzeit Blumen drauflegen kann. Ich frag mich persönlich: Was hat das in einem Wald zu suchen?", sagt er. Man habe einen kleinen Finger gereicht, "und es wurden beide Hände genommen. Und zwar hauptsächlich von einer Person, die sich nicht getraut hat, heute Abend zu erscheinen." Das dürfte wohl eine Anspielung auf den Ruhewald-Kläger sein.

Walz spricht weiter. Denn: Der Kläger beispielsweise streitet sich mit der Stadt juristisch um den zulässigen Grabschmuck, weil im ersten Werbeflyer suggeriert worden war, dass Grabschmuck erlaubt ist. Der ULH-Gemeinderat: " Es kommt ja immer dieser Flyer zur Sprache. Also: Wir sehen tagtäglich, wenn wir den Fernseher angucken, Werbung. Meines Wissens nach habe ich noch nie Werbung gekauft. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, der in diesem Falle noch mit einer Satzung verbunden ist. In der Satzung steht doch klipp und klar drin, was ich darf und was nicht. Meiner Meinung nach geht es mir hier schon wieder viel zu weit." Es werde wohl schwierig für den Gemeinderat, einen Konsens zu finden. "Und ich werd’ mich definitiv rigoros dagegen aussprechen, das man da irgendwelche Neuerungen macht." OB Rosenberger sagt "Danke" und erwähnt, dass der Kläger vor der Sitzung dagewesen sei.

Deutlich wird beim Krisengipfel, dass der Kläger, den die Stadt in der Vergangenheit immer wieder als einzigen Kritiker dargestellt hatte, nicht für die schlimmsten "Verstöße" gegen die Grabschmuck-Ordnung verantwortlich ist. Angehörige erzählen von ganzen Schleppern, die vor den Urnengräber platziert worden waren. Andere hätten die Bäume gefegt, Birken gepflanzt. Ein Hinterbliebener erzählt: "Wenn ganze Modelleisenbahnen dastehen, geht das nicht."

Ein Hinterbliebener sagt in der Hohenberghalle, er habe mit dem Kläger gesprochen. "Er hat versprochen, wenn wir im Grabschmuck-Streit eine Lösung finden, stimmt er dem zu." Auch Rosenberger sagt zu, noch einmal das Gespräch mit ihm zu suchen.

Nach über anderthalb Stunden endet dann die Aussprache. Der OB: "Ich höre heraus: Wir versuchen, eine Lösung zu finden, die uns wieder in das ruhige Fahrwasser führt."

Er schlägt eine Arbeitsgruppe aus Hinterbliebenen und Stadt-Mitarbeiter vor. Sie soll sich treffen - und zwar am heutigen Dienstag. Anhand von Fotos soll dabei definiert werden, welcher Grabschmuck erlaubt sein soll.

Rosenberger meint im Juli: "Uns strebt eine Lösung unabhängig von Satzung und Flyer vor. Wenn sie bereit wären, bei der Arbeitsgruppe mitzumachen. Ich schau mal in die erste Reihe." Er nennt vier Namen. Zwar wolle er niemanden ausgrenzen, doch wenn die Gruppe zu groß werde, dann "wird es manchmal unproduktiv". Nach Informationen unserer Zeitung haben im Nachgang zur Sitzung zwei weitere Angehörige ihr Interesse bekundet, im Arbeitskreis mitzuwirken. Der Stadt sei das gemeldet worden, eine Antwort habe es bis heute nicht gegeben. Doch die beiden Angehörigen gehen davon aus, dass sie mitmachen dürfen. Diese Offenheit habe der OB ja beim Treffen deutlich gemacht.

Zum Schluss des Treffens im Juli gibt Peter Rosenberger zu, dass der Streit um den Grabschmuck den Ruhewald beschädigt. "Wir sehen es an den Zahlen: Die sind im Ruhewald rückläufig." Und das, obwohl der allgemeine Trend für den Ruhewald spricht. Der OB möchte diesen Trend wieder ändern: "Dieser Ruhewald kann viel, viel mehr. Er soll so sein, wie er gedacht war.

Kritik auch an Walz

Ein Teilnehmer zieht im Gespräch mit unserer Zeitung ein Zwischenfazit zum ersten Treffen im Juli: "Die Stadt hat ein großes Kommunikationsdesaster hinter sich. Stets wurde immer auf einen Einzelfall gepocht. Das Treffen hat gezeigt: Die Stadt hat bei zahlreichen Hinterbliebenen Leid verursacht und deren Kummer ignoriert, obwohl es Gelegenheiten und deutliche Hinweise im Schwarzwälder Boten gab, denn dort hatten sich schon frühzeitig weitere Angehörige zu Wort gemeldet. Eine richtige Entschuldigung hat es an diesem Abend nicht gegeben. Wir hoffen, dass der Arbeitskreis friedlich, offen, ehrlich und fair abläuft. Dafür wäre es am besten, wenn die Stadtspitze einräumt, dass sie hier sehr weit weg von ihren Bürgern war."

Und noch eines ist dem Teilnehmer wichtig zu sagen: "Das Verhalten von Herrn Walz, der als Zuhörer eingeladen wurde, und die Duldung des Wortbeitrags durch Herrn Rosenberger hat uns erneut sehr verletzt. Wir hoffen sehr, dass sich das nicht wiederholt."