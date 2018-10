Horb a. N. Rückschnitt bis fast auf Wurzelstock

Ho rb-Norstetten. Sie sind dort Jahr für Jahr damit beschäftigt, Teilstücke der oft dicht verwachsenen Flurbereinigungshecken zurückzuschneiden, beziehungsweise "auf Stock" zu setzen, wie der komplette Rückschnitt bis fast auf den Wurzelstock in Fachk reisen genannt wird. In diesem Jahr sind sie unterhalb des Kreuzhofes der Familie Bok daran, die Hecke auf einem Stück von rund 400 Meter Richtung Schuppengebiet auszudünnen. "Wir setzten hier alles ›auf Stock‹", erklärte Forstwirtschaftsmeister Sackmann. "Nur die seltenen Gehölze wie die Mehlbeere, die Kirsche oder das Pfaffenhütchen werden herausgepflegt, also stehen gelassen", ergänzt der Fachmann.

Damit diese auch von den Forstwirten in spe erkannt werden, schaute das Team bereits vor einer Woche in Nordstetten vorbei, nahm Proben mit und analysierte anhand eines Artenbestimmungsbuches, welcher Baum nun erhaltenswert ist und welcher Strauch weg kann. "25 Arten, die wir herauspflegen können, haben wir aus der Unzahl von Gehölzarten herausgefiltert", so das Ergebnis. Für den Ausbilder sei dies eine der wichtigsten Erkenntnisse, denn aufgrund der mineralogischen Bodenbeschaffenheit wachsen in Nordstetten ganz andere Gehölzarten, als zum Beispiel in Freudenstadt oder der Gegend um Baiersbronn.

Als Helfer hat Sackmann in diesem Jahr Lukas Zeilinger, Cedric Forstreuter und Normen Dölker mitgebracht. Sie sind alle drei Lehrlinge im ersten Lehrjahr und möchten den Beruf des Forstwirts erlernen.