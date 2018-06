Horb a. N. Rückenwind für neue Gewerbegebiete

Horb. "Wir unterstützen den Plan der Stadt Horb, zwei neue Gewerbegebiete mit zusammen 50 Hektar auszuweisen, eines davon gemeinsam mit der Nachbargemeinde Empfingen", fasste der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Regionalverband Nordschwarzwald, Günter Bächle (Mühlacker) das Ergebnis einer Sitzung der christdemokratischen Regionalräte in Horb zusammen. Dabei hatte Oberbürgermeister Peter Rosenberger laut Pressemitteilung der Fraktion die Überlegungen aus dem Mittelzentrum Horb erläutert, das zur Umsetzung den Regionalverband braucht, der seinen Regionalplan ändern muss.

Die CDU-Fraktion sieht die Horber Pläne auch vor dem Hintergrund, dass der Ansiedlungsdruck entlang der Autobahn A 81 zugenommen hat und inzwischen auch die dort liegenden Mittelzentren der Region Nordschwarzwald – Horb und Nagold – erreicht. Die Nachfrage der Unternehmen sei weitaus größer als das Angebot an Gewerbebauland sowohl in der Region Stuttgart als auch in der Region Nordschwarzwald, so die CDU-Fraktion. Der Baulandmarkt sei weitgehend erschöpft. Im Interesse der Schaffung neuer Arbeitsplätze sei es wichtig, Flächen auszuweisen und so Zukunftssicherung zu betreiben.

Ein vergleichsweise hoher negativer Pendlersaldo, also einen Auspendlerüberschuss, sei immer noch für die Region Nordschwarzwald zu beobachten. Auch bei Horb übertreffe die Zahl der Auspendler die der Einpendler deutlich. Ziel der Regionalplanung müsse es gerade im Nordschwarzwald sein, mehr Jobs vor Ort in der eigenen Region zu schaffen, auch, um Umwelt und Verkehrswege zu entlasten, so Fraktionsvorsitzender Günter Bächle zur Position der CDU-Fraktion.