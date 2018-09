Horb a. N. Rosenberger nimmt sich Zeit, seine neuen Kollegen kennenzulernen

Vanessa Schlotter begann ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte im Bürgerbüro, während Bastian Weinstein und Helena Zegowitz mit ihrem sechsmonatigen Einführungspraktikum in das Duale Studium Public Management (gehobener Verwaltungsdienst) starteten. Im Kindergarten Tüpfelchen in Bildechingen absolvieren Tabea Adamek ihr Anerkennungsjahr zur Erzieherin und Janine Stein ihre praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin. Ab 1. Oktober wird Miriam Tischbein ihre praxisintegrierte Erzieherinnenausbildung in der Krippe Storchennest beginnen. Zeitgleich beginnt Tom Schmidt sein DHBW-Studium Kinder- und Jugendarbeit im Jugendreferat. Tim Pfeiffer beginnt ab dem 17. September ein Praxissemester bei den Horber Stadtwerken.