Horb a. N. Rollerfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Am frühen Nachmittag sah eine Streife des Polizeireviers Horb einen Motorroller in den Kegelhof-Kreisel einfahren. Dessen Fahrer drehte laut Polizei bei Erkennen des Streifenwagens im Kreisverkehr sofort um und flüchtete zunächst in Richtung Horb. Kurz nach der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr bog der Rollerfahrer nach links in einen Feldweg ab und brauste in Richtung Auchert davon.

An dem Zweirad fehlte das Kennzeichen. Außerdem erkannten die Ordnungshüter technische Mängel. Die Streife blieb dem Mann mit Blaulicht und Martinshorn bis zur Hohenberghalle dicht auf den Fersen. Weder Anhaltesignal noch persönliche Ansprache per Lautsprecher bewegten den Flüchtenden zum Anhalten.

Im hinteren Bereich der Hohenberghalle stürzte der Unbekannte gar, stellte seinen Roller aber sofort wieder auf und entkam endgültig über einen Fußweg in Richtung Altersheim/Südring.