Horb a. N. Ritterspiele: VIP-Rittermahl mit Blick aufs Turnier

Dafür am Aufbau: Die Neckarstraße ist diesmal die ganze Zeit ohne Eintrittskarte für Besucher frei. Claudia Beuter vom Stadtmarketing: "Damit hoffen wir, die Marktstände dort weiter zu beleben. Es gibt Händler, die genau die ruhige Atmosphäre in der Neckarstraße wollen, weil sie so intensivere Gespräche führen können. Und wir hoffen, dass diese neue Zone dazu führt, dass auch die Händler vor Ort und die Privaten, die etwas zu den Ritterspielen anbieten, profitieren können. Auf Dauer hoffen wir natürlich, dass wir Private auch ermuntern, sich an den Ritterspielen zu beteiligen."