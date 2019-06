Horb a. N. Ritterspiele: Schon zur Eröffnung ist es voll

Für Europas einzigen Tjost (Lanzenkampf) mit Streitwagen hat er sich ein ganz neues Exemplar besorgt – in edlem schwarz mit Gold! Bulheller: "Damit werd ich auch so manche willige Braut aus dem Publikum entern!"

Auch der Humor wird nicht zu kurz kommen –­ diesmal selbstironisch statt in Rosa wie letztes Jahr als "Ritter Luitpold von Rosengarten", der auf der Puderosa-Burg wohnt, verspricht der Publikumsliebling.

Und für das Turnier üben auch die Ritter Dirk vom Kammeltal und Sir Pascal von Temel vor ihrem Lager von "oordolamach" vor der Turnierwiese. Staunend beäugt von Amelie, kritisch betrachtet von Fürst Count Daryl MacKenzie. Er sagt: "Die Ritter werden auf dem Turnier die Damen und Herren des Rittermahls die hohe Kampfkunst des Mittelalters aus dem 13. Jahrhundert zelebrieren, unsere Kinder werden hier einen Showkampf machen." Nur Amelie und die anderen Mädels dürfen dabei nicht mitmachen. MacKenzie: "Mädchen sind nur hübsch und schön. Prügeln tun nur die Jungs!"

Auf der Neckarstraße hat sich Horbs Tuchhändler Michael Widmann schon gewandet. Er sagt: "Mehr dürfen die Ritterspiele nicht schrumpfen. Wir sind gespannt, wie es sich auswirkt, dass die Neckarstraße nicht mehr auf dem abgezäunten Gelände ist. Einige der Händler meinen, das wirkt wie eine Grenze und könnte eher für weniger Publikum sorgen."

Auch einige Anwohner der Neckarstraße sind sauer. Einer sagt: "Bei den letzten Ritterspielen haben wir immer Bändel bekommen, um über den Flößersteg rasch zum Bahnhof zu kommen. Das gibt’s nicht mehr!"

Stadtsprecher Christian Volk: "Die Neckarstraße wurde in diesem Jahr bewusst aus dem Veranstaltungsgelände herausgenommen, um Anwohner und auch Gewerbetreibende zu entlasten. Zudem war es der Stadtverwaltung in diesem Jahr wichtig, die Durchlässigkeit von der Sommerhalde her kommenden zu gewährleisten, was im vorherigen Jahr leider nicht gegeben war. Die Ausgabe von Einlassbändel findet lediglich in Bereichen statt, in denen Anwohner sonst nicht zu ihrer Haustür kommen würden. Leider müssen daher kleinere Umwege in Kauf genommen werden, um beispielsweise von der Neckarstraße zum Bahnhof zu kommen."