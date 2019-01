Horb a. N. Ritterspiele künftig komplett in Eigenregie

Die Idee also: eine eigene Veranstaltungsagentur aufzubauen. Heißt konkret: Eine Projektgruppe über alle Fachbereiche aufzustellen, einen Veranstaltungskaufmann dazu. Der Projekt-Koordinator ist dann Martin Scherer, Chef des Stadtmarketings. Und diese Projektgruppe soll dann die neue "Event-Agentur Horb" sein. Rosenberger meint: "Jeder Fachbereich ist in diese Projektgruppe involviert. Der Fachbereich 4 für die Sicherheit, der Fachbereich 2 für das Kulturprogramm, der Fachbereich 5 für die Logistik und der Fachbereich 6 für den Strom. Derzeit wird das Thema in der Fachbereichsleiter-Runde diskutiert, und wir hoffen, dass wir in den Fachbereichen Mitarbeiter finden, die Lust haben, mitzuwirken."