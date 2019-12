Horb a. N. Ritterspiele: Kostenfaktor oder Erfolgsbilanz?

Allerdings: Das Amtsgericht Esslingen hat am 3. Dezember das Insolvenzverfahren "über das eigene Vermögen" der MPS Internationales Marketing und Presseservice GmbH aus Leinfelden-Echterdingen eröffnet. Geschäftsführer unter anderem: Jürgen Wünsche. Aktenzeichen: 16 IN 588/19. Wünsche zum Schwarzwälder Boten: "Das hat nichts mit den Ritterspielen in Horbzu tun. Die Veranstaltungen wie das Stadtfest in Freudenstadt laufen weiter. Das werden wir nächstes Jahr wieder machen."

Wie dramatisch ist die finanzielle Lage der Ritterspiele wirklich? Wie viel muss der Steuerzahler drauflegen? Der Schwarzwälder Bote analysiert die Bilanz.

Woher kommen die plötzlichen Mehrkosten für die Stadt?

67 Stadt-Mitarbeiter haben die Aufgaben der hauptamtlichen Mitarbeiter von MPS übernommen.

Stadtsprecher Christian Volk: "Inklusive Bauhofmitarbeiter und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Horber Stadtmarketing haben 67 Personen (mit Oberbürgermeister und Bürgermeister sogar 69 Personen) die Horber Ritterspiele beim Auf- und Abbau sowie bei der Durchführung unterstützt."

MPS hatte ja geschätzt maximal zehn eigene Leute bei den Ritterspielen vor Ort. Warum braucht die Stadt jetzt 69 Mitarbeiter für dieselbe Leistung?

Stadtsprecher Volk: "Die Zahl von 69 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erscheint recht hoch, allerdings waren hier Personen von einer Stunde bis hin zu drei Tagen bei den Ritterspielen im Einsatz. Rechnet man dies im Durchschnittlich, so sind insgesamt rund 480 Stunden angefallen."

Haben die Stadt-Mitarbeiter dafür mehr Gehalt bekommen in Form von Überstunden?

Nein. Stadtsprecher Volk: "Das ist Mehrarbeitszeit, die weitestgehend schon wieder abgefeiert wurden."

Wie viel Geld hat das Abfeiern die Stadt –­ und damit den Steuerzahler – gekostet?

Stadtsprecher Volk: "Da die Personalkosten ein sehr unterschiedliches Niveau haben (vom Bauhofmitarbeiter über Sachbearbeiter bis hin zum Fachbereichsleiter, Oberbürgermeister, Bürgermeister) lässt sich keine genaue Zahl nennen, die den Arbeitsstunden entspricht. Bildet man jedoch einen Mittelwert, so kommt man auf einen Wert von rund 15 000 Euro inklusive Arbeitgeberkosten, was ungefähr dem Rahmen entspricht, mit der die Verwaltung gerechnet hat."

15 .000 Euro Mehrkosten. Das kann man auch als städtischen Zuschuss werten. Hat es so etwas in der Vergangenheit bei den Ritterspielen schon gegeben?

Ja. Stadtsprecher Volk: "Im Jahr 2016 wurde seitens der Stadt an MPS ein Zuschuss über Werbekosten und Bauhofleistungen (also Monetär und Sachleistungen) in Höhe von rund 14.500 Euro geleistet. Im Jahr 2017 wurde ein Zuschuss von rund 25 000 Euro (darin enthalten ein Marketingzuschuss, Zuschuss für Werbeanzeigen, Ausfallbürgschaft und Bauhofleistungen) gewährt.

Im Jahr 2018 hat die Stadt Horb erstmals die Ritterspiele veranstaltet und die Agentur MPS mit der Durchführung beauftragt. Die Agentur hat dafür ein Honorar in Höhe von 40.000 Euro netto erhalten."

Was sagt das über das Management der Stadt bei den Ritterspielen 2019?

Fakt ist: Die vergangenen drei Jahre hat das Rathaus MPS ordentlich unterstützt, um die Ritterspiele zu halten. Die diesmal aufgetretenen Personal-Mehrkosten in Höhe von 15.000 Euro sind geringfügig höher als der geringste Zuschuss an MPS. Im Vergleich mit dem letzten Jahr unter MPS-Regie hat das Rathaus sozusagen 25.000 Euro günstiger gearbeitet – und das obwohl 2019 2000 Tickets weniger verkauft wurden.

Und es besteht die Hoffnung, dass der Personaleinsatz des Rathauses 2020 bei der Ritterspielen geringer sein könnte. Weil man sich 2019 erst einmal einarbeiten musste. Stadtsprecher Volk: "Aufgrund der Tatsache, dass in diesem Jahr in viele Bereiche zunächst Erfahrung gesammelt werden mussten, da die Stadt bisher nicht mit der Durchführung der Ritterspiele betraut war, gehen wir davon aus, dass sich bei einigen Bereichen in den kommenden Jahren Routine einstellt und auf die gesammelten Erfahrungen zurückgegriffen werden kann. Zudem soll auch künftig der Einsatz der ehrenamtlich wirkenden Helferinnen und Helfer – darunter viele Vereine – weiter gestärkt werden, weshalb davon auszugehen ist, dass sich hier in den kommenden Jahren eine Veränderung zeigen wird."

Sind die Ritterspiele 2019 ein Kostenfaktor?

Oberbürgermeister Peter Rosenberger erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Ich finde es beinahe perfide, wenn jetzt aus dem Gemeinderat heraus kritische Stimmen laut werden, die nun auch noch eine Auflistung der Personalkosten einfordern. Der Gemeinderat hatte die Stadtverwaltung mit großer Mehrheit beauftragt, die Ritterspiele für fünf Jahre zu organisieren." Alternative wäre gewesen, dass man die Ritterspiele eingestellt hätte.

Bereits im ersten Jahr in Eigenregie sei man im selbst gesetzten Rahmen geblieben, so Rosenberger: "Es gab eine Punktlandung." Außerdem haben die Ritterspiele laut Rosenberger einen Wert, der in Zahlen schwer messbar ist: der Image-Faktor der Marke "Ritterspiele" für Horb.