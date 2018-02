Horb a. N. Richter wertet Diebstahl beim Festival als "schäbig"

"Wer nicht hören will muss fühlen." Mit dieser alten Weisheit schloss der Richter am zweiten Verhandlungstermin seine Urteilsbegründung. Den Angeklagten wird vorgeworfen, in der Nacht vom 6. August auf dem Campingplatz des Mini-Rock-Festivals zwischen 4 und 5 Uhr Zelte geöffnet und Wertgegenstände entwendet zu haben.

An der zweiten Verhandlung nahm nur einer der Angeklagten teil. Besonders hart trifft es den Jüngsten des Quartetts. Der 22-Jährige hat ein Vorstrafenregister, das nichts Gutes ahnen lässt. Zudem stand er zum Zeitpunkt der Tat noch unter Bewährungsauflagen. "Direkt aus der Haft zur Bewährung entlassen, begeht er schon wieder die nächste Straftat", so das Resümee des Richters, der von der Schuld aller vier Angeklagten überzeugt war. "Jetzt ist der Ofen aus", sagte der Richter bei der Begründung seiner Strafzumessung von sechs Monaten Strafhaft, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wird. Da konnte der Verteidiger in Abwesenheit seines Mandanten noch so sehr an den guten Willen des Gerichtes appellieren und sogar behaupten, dass man seinem Mandanten nichts nachweisen könne, da die Zeugenaussagen zu weit auseinander gingen. Der Richter war beim Urteilsspruch dem Antrag des Staatsanwalts gefolgt. Für den Verurteilten bedeutet dies, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Reststrafe aus seiner Vorverurteilung absitzen muss – das würde ein gutes Jahr Gefängnis bedeuten. "Selbst schuld", so das Credo des Richters, der beim besten Willen keine Chance auf eine weitere Bewährung sah.

Was die Tat angehe erklärte der Richter: "Ich bin der festen Überzeugung, dass die vier arbeitsteilig vorgegangen sind und ganz gezielt die Zelte geöffnet haben. Das waren keine alkoholbedingten Scherze, wie man uns hier glaubhaft machen möchte." Dass bei keinem der Angeklagten Diebesgut gefunden wurde, wertete das Gericht ebenfalls nicht als entlastendes Indiz. Es seien alles Gegenstände gewesen, die man schnell und unauffällig habe loswerden können – zum Beispiel Handy, Akku-Pack oder Taschenmesser.