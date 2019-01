Horb a. N. Rexinger Sternsinger bringen den Segen von Haus zu Haus

Als Begleiter mit dabei sind auch einige größere Ministrantinnen und Ministranten, die dann auch noch für ein Abschlussessen sorgen. Die Aussendungsfeier hatte Diakon Klaus Konrad als pastoraler Ansprechpartner am 2. Januar übernommen. Er spendete den Segen, den die jungen Leute jetzt zum neuen Jahr in die Häuser bringen. Sie sprechen dabei "Christus mansionem benedicat", das heißt "Christus segne dieses Haus" – oder wie Diakon Konrad auch volkstümlich entsprechend der Heiligen Drei Könige sagte: Caspar, Melchior und Balthasar. Die Kinder haben dazu auch ihre gewohnten Segenssprüche als Sternträger und Könige parat.

Die Sternsinger kommen dann am Dreikönigstag, Sonntag, 6. Januar, um 10.30 Uhr wieder in die Rexinger Kirche zurück zur Messfeier mit Pater Jennis und sprechen Fürbitten zum Thema "Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit".