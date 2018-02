Horb a. N. Rexinger Feuerwehrkameraden blickten zurück

Mit dem Übungsbesuch insgesamt zeigte sich Stefan Graf jedoch nicht zufrieden. Maximilian Rosengart und Raphael Gunkel nahmen noch am meisten an den Übungen teil, wofür sie auch entsprechend gelobt wurden. Auch Günter Graf bildete als ältester Aktiver einen Sonderfall: "Obwohl er nicht bei jeder Übung hätte kommen müssen, hat er nur bei zwei Übungen gefehlt", lobte Graf den Einsatz seines Onkels. Sechs Einsätze waren in 2017 zu verzeichnen, darunter zwei Brandeinsätze und vier Einsätze in Sachen Technischer Hilfe. Dabei hat die Abteilungswehr 88 Einsatzstunden geleistet. Hinzu kamen noch zwei Verkehrsabsicherungen sowie das Aufstellen und Fällen des Maibaums.

Mit Blick auf kommende Aktivitäten für das Jahr 2018 kündigte Stefan Graf die Teilnahme am Leistungsabzeichen in Bayern sowie eine Wanderung an Pfingsten an. Auch wird die FFW das Stellen des Maibaums wieder übernehmen, zumal gerade diese Veranstaltung im vergangenen Jahr als besonders erfolgreich hervorstach.

Schriftführer Martin Graf ging nochmals im Detail auf diverse Aktivitäten, Aktionen, Einsätze und Übungen ein und Kassierer Florian Kleine berichtete von soliden Kassenverhältnissen. Andreas Maier berichtete über die Aktivitäten bei der Jugendwehr und freute sich, mit Maximilian Rosengart einen Stellvertreter gewonnen zu haben. Von vielfältigen Aktivitäten berichtete auch Ehrenkommandant Ulrich Galsterer, der gleichzeitig Leiter der Rexinger Altersabteilung ist.