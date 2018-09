Horb a. N. Rexingen im Umleitungs-Frust

S elbstverständlich ist für den Ortschaftsrat auch, dass die 5000 Euro Sofortmaßnahmen im Rahmen des Masterplans 2050 in Verkehrmaßnahmen fließen sollen. "Bei der Stadtteilkonferenz hat sich dieses Thema durch fast alle Bereiche gezogen", erklärte Sayer. Die Projektgruppe Verkehr, die Anfang des Jahres in Rexingen gegründet wurde, und unter Leitung von Dietmar Urban steht, erarbeite die Maßnahme, eine Geschwindigkeitsmesstafel aufzustellen. Eine Ortsbegehung der Freudenstädter hatte bereits stattgefunden. Nun stellte Urban am Mittwoch drei Geräte vor, für die bereits Kostenvoranschläge eingeholt wurden. Diese liegen im Preisrahmen von 1800 bis 2200 Euro. Angedacht ist nun, zwei Geräte anzuschaffen. Eins für jeden Ortseingang. Die Projektgruppe will nun noch die genauen Vorteile der Geräte vergleichen und auch mit der Stadt Horb über ihre Erfahrungen, was die Geschwindigkeitsmesstafel angeht, sprechen.

"Die Geräte zeigen nicht nur die Geschwindigkeit an, sie speichern diese auch sowie die Anzahl der Fahrzeuge, die vorbeifahren", erklärte Urban. Da die Geräte auch mit einer Batterie versehen sind, könnte man diese auch nutzen, um für eine gewisse Zeit in anderen Straßen das Verkehrsaufkommen zu messen. "Dann hätten wir wenigstens Fakten", war man sich einig. So könnte man dann auch Daten für die Nutzung der Straße Unterer Augstbaum sammeln und endlich Kontrollen für die Anliegerstraße anregen.

Der Ortschaftsrat will sich nun in einer außerordentlichen Sitzung von der Projektgruppe über die Vorzüge der einzelnen Geräte informieren lassen und dann eine Entscheidung treffen. Dem Beschluss, die 5000 Euro von der Stadt Horb für die Sofortmaßnahmen der Projektgruppe zur Verfügung zu stellen, wurde einstimmig zugestimmt.