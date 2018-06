Horb a. N. Retter beweisen, dass im Notfall jeder Handgriff sitzt

An realistisch inszenierten Fallbeispielen, mit täuschend echt geschminkten Mimen, zeigten die Johanniter-Retter, dass im Notfall jeder Handgriff sitzt. In vier Kategorien mussten – je nach Alter und Qualifikationsniveau – haupt- und ehrenamtliche Retter verschiedene medizinische Aufgaben lösen. Ehrenamtliche Schiedsrichter bewerteten die Teamleistung nach Punkten und kürten am Ende Siegergruppen.

Auf dem Gelände der Albkaserne stellten sich die Teilnehmer den praktischen Herausforderungen, wie Trageparcours, Praxistest, der Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie auch einem Kreativtest. Bei den Praxisaufgaben gab es für jede Kategorie individuell entwickelte Szenarien mit Verletzten. So kamen die S-Mannschaften zu einer schwerverletzen Patientin, die nach einem spektakulären Hubschrauberabsturz, ihr schauspielerisches Können aufbot – perfekt geschminkt von den Schminkern der "Realistischen Unfalldarstellung". Aber auch andere Unfälle, wie eine schwere Verbrennung durch einen Grillunfall, ein Fahrradsturz oder ein Allergieschock nach einem Bienenstich verlangten den Helfern ein umfangreiches medizinisches Wissen ab.

In den verschiedenen Alterskategorien traten neben hauptamtlichen Rettungssanitätern, auch ehrenamtliche Katastrophenschützer und sogar neunjährige Ersthelfer von Morgen gegeneinander an. "Natürlich erwarten wir von den Grundschülern noch keine professionelle Herzdruckmassage – aber auch Kinder können prima helfen", erklärt Thorsten Lukaschewski, Landesarzt der Johanniter. So werden in Johanniter-Kindertagesstätten und Jugendgruppen bereits Grundlagen der Ersten Hilfe und umsichtiges Verhalten trainiert. Wie wichtig beherztes Eingreifen bei einem Herzstillstand ist, macht Lukaschewski deutlich. "So hat Deutschland bei der Wiederbelebung durch Laien im Europavergleich Nachholbedarf. So könnten doppelt so viele Menschen in Lebensgefahr mit Herzstillstand gerettet werden, wenn auch Laien sofort mit der Herzdruckmassage beginnen würden." Einen ganz wichtigen Hinweis fügt er noch hinzu: "Hilfe im Notfall ist kinderleicht – es gibt keine Fehler!"