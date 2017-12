Horb a. N. Respekt für besondere Leistungen

Horb/Nagold. Die Arbeit und der Alltag mit Menschen mit Behinderung ist für viele eine Bereicherung abseits von Werkbank und Berufsschule.

Das "Soziale Seminar" findet seit mehr als zehn Jahren hohen Zuspruch unter den Auszubildenden. Dieses Mal beteiligten sich drei Zerspanungsmechaniker, zwei Industriemechaniker und ein Metallfeinbearbeiter aus dem zweiten Ausbildungsjahr an dem Projekt. Ebenfalls mit dabei waren zwei Studenten der Dualen Hochschule aus dem zweiten Studienjahr.

In der GWW leben und arbeiten Menschen mit psychischen, geistigen und körperlichen Behinderungen. Sie fertigen unter anderem Triebwerke für Hydraulikpumpen von Bosch-Rexroth. Die Auszubildenden waren schnell in den Tagesablauf der sozialen Einrichtung eingebunden und unterstützten sowohl die Arbeit in den Werkstätten als auch den Förder- und Betreuungsbereich. Neben Montage- und Verpackungsarbeiten engagierten sie sich bei Leseübungen und Spielen mit den Bewohnern.