Horb a. N. Reise durch die Welt der Schwaben

Das Programm des Abends stand unter dem Motto "Schwabenzüge", was musikalisch die Regionen beschreibt, die in den vergangenen 300 Jahren Ziele schwäbischer Emigranten waren. In der Debatte um Migration und Integration will das Polizeiorchester, das sich aus zehn verschiedenen Nationen zusammensetzt, ein gelungenes Beispiel funktionierender Integration darstellen. "Das scheint wohl auch in Horb zu funktionieren", stellte Dirigent Halder fest und verdeutlichte: "Ich habe gehört, dass euer Oberbürgermeister auch einen Migrationshintergrund hat", nahm Halder den gebürtigen Mannheimer aufs Korn.

Mit dem "Orient Express" (Philip Sparke) nahm der Schwabenzug an Fahrt auf, was musikalisch veranschaulicht wurde. Das Pfeifen des Schaffners vor dem Abfahren sowie das Dampfen und Zischen der Lokomotive wurden beeindruckend musikalisch in Szene gesetzt. Mit der schnellen Polka "Éljen A Magýar!" (Arr. Roger Niese) machte der Zug im ungarischen Raum halt, wo die Schwaben einst das Brachland in fruchtbaren Boden umwandeln sollten. "Schauen Sie da mal auf die Finger der Klarinettisten", regte Halder in seiner Moderation das Publikum an. Die Darbietung stellte sich in der Tat sowohl optisch aber auch klanglich als besonderer Höhepunkt heraus. "Ich werde oft gefragt, ob mir schon einmal der Taktstock aus der Hand geflogen ist", verriet Halder nach dem beeindruckenden Zusammenspiel der Musiker. "Heute ist es tatsächlich passiert", musste Halder leicht amüsiert feststellen.

Mit dem Titel "Meleaguri Mistice" reiste der Schwabenzug 40 Jahre zurück in das diktatorische Rumänien. Das Klagelied handelt von einem ungarischstämmigen 17-jährigen Jungen, der sich unsterblich in eine Frau verliebte. Dieser entdeckte zu jener Zeit das Schreiben als Ventil für sich, um den Druck des Regimes zu verarbeiten.

Ein Musiker aus den Reihen des Orchesters brachte diese persönlich durchlebte Geschichte mit seinem Klagegedicht während des Musikstücks zu Gehör. "Im Nebel der weißen Nacht, finde ich nichts, außer Liebe, Liebe", klagte der Saxofonist tiefst berührt. Diese Leidenschaft sprang auf das Publikum mit Begeisterung über, was neben dem stürmischen Applaus in laute Jubelrufe gipfelte. In ihrem zweistündigen Auftritt überzeugte das Orchester mit enormer Spielfreude und Professionalität das Publikum. Das hohe musikalische Niveau wurde im gemeinsamen Zusammenspiel sowie in den Darbietungen der Solisten deutlich, was vom Publikum entsprechend gewürdigt wurde.