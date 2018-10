Horb a. N. Reinhold Haschka gibt nach 26 Jahren sein Amt als Vorstand ab

Im Juni 2009 erfolgte dann die Verschmelzung mit der Volksbank Glatten-Wittendorf, was eine deutliche Verbesserung im Jahresabschluss 2009 nach sich zog. 2010 war dann wirtschaftlich gesehen eher unspektakulär, doch konnte man den ersten Internet-Auftritt präsentieren, der auch das Home-Banking möglich machte.

2012 wurde mit der Planung für einen zukunftsorientierten Umbau des Verwaltungssitzes in Freudenstadt begonnen, den man am 28. Juni 2015 der Öffentlichkeit vorstellen konnte. Besonders erfreulich für die Genossenschafts-Bank war und ist, dass das Interesse an einer Mitgliedschaft bei der Volksbank Horb-Freudenstadt nach wie vor sehr groß ist. Unter dem Motto "Erlebe Gemeinschaft" starteten die Bank-Azubis eine Initiative um noch mehr Kunden von den Vorteilen der Volksbank zu überzeugen. Am 27. Dezember 2016 war es dann soweit: Vorstand und Projekt-Teilnehmer konnten das 18 000. Mitglied begrüßen.

Eine Erfolgsgeschichte

Und schaut man sich heute die Zahlen der Volksbank an, dann ist klar, warum es eine Erfolgsgeschichte ist: Das Eigenkapital wuchs von 30 Millionen Euro auf 71 Millionen Euro. Die Bilanzsumme von 534 Millionen Euro auf 814 Millionen Euro und die Mitgliederzahl erhöhte sich von 15 541 auf 18 109 Mitglieder.

Haschka, der Ende des Jahres in die passive Altersteilzeit wechseln wird, findet diese Situation beruhigend, denn sie eröffnet Chancen auch außerhalb der traditionellen Bankgeschäfte die Chancen des Marktes wahrzunehmen. So hat die Bank erstmals in ihrer Geschichte mit zwei Bauprojekten "in Beton" investiert.

Mit einem schlichten, aber sehr herzlichen "Dankeschön" verabschiedete sich Reinhold Haschka nach 26 Jahren in verantwortlicher Position von Weggefährten, Kunden und Genossen in Horb und in Freudenstadt.