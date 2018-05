Horb a. N. Reifen rotieren, Teller tanzen, Diabolos fliegen

Bevor aber die ersten kleinen Künstler – die Pantomiminnen mit dem Fensterputzmittel, das sie den Zuschauern in der ersten Reihe ins Gesicht und auf die Kleider spritzten – in die Manege kamen, begrüßte Direktor Roman Fiala das hochverehrte Publikum und verpasste ihm erst einmal ein Applaustraining. Nach dieser Lektion im richtigen Klatschen hieß es endlich: "Manege frei und Vorhang auf für den großen Auftritt der Altheimer Grundschul-Kinder".

Im ersten Showblock war Jonglage angesagt. Zu fetziger Musik flogen bunte Tücher, Bälle und es wurden Teller gedreht. Was danach mit den Hula-Hoop-Reifen bei den Kindern so locker leicht aussah, war echte Körperbeherrschung. Nach so viel spannendem Geschick gab’s ein wenig Slapstick von der Clown-Truppe. Sie spielten unter anderem den Sketch "Schlappa-Schlappa". Einem der Spaßmacher ist dabei die Freude vergangen. Er war es, der ständig die Backpfeifen seiner Kumpels abkriegte. Den anderen Kindern – und vor allem dem Publikum – hat’s prima gefallen.

Interessant auch die Nachwuchsbeschaffung im Zirkus Bingo. Man steckt ein Kind in eine Zauberkiste, spickt diese von allen Seiten solange mit spitzen Stangen bis man einen markerschütternden Schrei aus der Kiste hört, zieht die gefährlichen Stangen wieder raus, macht den Deckel auf und schwuppdiwupp kommen drei Kinder aus der Kiste. Echt genial und geht ganz schnell.

Viel zu schnell war auch die Vorstellung vorbei, bei der waghalsige Kunststückchen auf dem schwankenden Trapez oder am Vertikalseil zu sehen waren, in der (fast) echte Fakire auf dem Nagelbrett schliefen, in der Diabolos hoch durch die Luft flogen oder Zuschauer in der ersten Reihe beim Auftritt der Reprisen-Clowns Gefahr liefen, sich eine Ohrfeige einzufangen. Ist aber nicht passiert, denn auch im Kinderzirkus gilt die alte Regel, dass man das Publikum nicht haut, höchstens bespritzt. Beide Vorstellungen waren die Höhepunkte der Zirkuswoche an der Grundschule Horb-Altheim, und werden als eine besondere Attraktion sicher noch lange im Gedächtnis der Schüler, der Lehrer und des Publikums haften bleiben.

Hinweis: Dieses Zirkusprojekt ist jedes Jahr auch mit einer der Höhepunkte im Programm des Sommerferienprogramms des Jugendreferats der Stadt Horb. Auch in diesem Jahr wird es wieder in der Kernstadt angeboten und Zirkusdirektor Roman Fiala machte schon in Altheim darauf aufmerksam, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist und sich alle Interessierten deshalb rasch anmelden sollen.