Horb a. N. Reha-Sportverein wächst weiter

Horb. Vor drei Jahren haben die Physiotherapeutin und Sport-Trainerin Anja Teufel (33) und ihr Vater Harald Neubrand (66) einen Verein für Rehasport in Horb-Bittelbronn gegründet. Der Verein bietet Kurse an, in denen der Bewegungsapparat trotz Krankheiten mobilisiert werden soll. Zum Beispiel sind Menschen mit Bandscheibenproblemen, nach Knie-OPs oder mit Arthrose angesprochen. Wer nach einer normalen Reha wegen orthopädischer Leiden weitermachen will oder nach Krankengymnastik einen erreichten Stand halten will, sei in den Kursen richtig, sagt Anja Teufel.

Im neuen Jahr kommen Kurse in Nagold, Freudenstadt, Loßburg und Glatten hinzu, die von fünf neuen Trainern gegeben werden. Insgesamt arbeiten dann 17 Trainer für den Verein, die laut Anja Teufel alle eine spezielle Rehasportausbildung haben. Sie geben 45-minütige Kurse. Wer eine Verordnung eines Arztes für Rehasport hat, kann die 50 Einheiten eines Kurses kostenlos besuchen – von der Krankenkasse bezahlt. Die Trainer, so verspricht es Teufel, gehen auf die Bedürfnisse und Vorgeschichten der Teilnehmer ein.

Anja Teufel hatte vor einigen Jahren bemerkt, dass es vor allem im ländlichen Raum kein ausreichendes Angebot an Rehasport gab und hat mit der Vereinsgründung darauf reagiert. Nur ein gemeinnütziger Verein kann die Kurse, die über die Krankenkasse abgerechnet werden, anbieten, erklärt sie. Der Bedarf sei da, das zeige auch die Nachfrage nach den Kursen und deren ständig steigende Zahl.