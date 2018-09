Horb a. N. Rege Diskussion im Gremium: Kommt ein Bürgerverein?

Daher befasste sich der Ortschaftsrat Dettlingen mit den Hauptthemen der Stadteilkonferenz und einer möglichen Verwendung der Finanzmittel. Das Hauptthema Baugebiete schied hinsichtlich der geringen Summe aus. Ein weiteres Anliegen der Bürger war es, dass ein Bürgerverein aus den Reihen der Einwohner entsteht. Dieser wurde bisher allerdings noch nicht gegründet und die erste Versammlung stieß auf mäßige Resonanz, verriet Ortsvorsteher Theo Walz.

Positiv empfand der Ortsvorsteher die Tatsache, dass auch jüngere Personen an der Diskussion und Beratung teilnahmen. "Die zweckgebunden Mittel könnten dem Bürgerverein als Startkapital dienen", regte Walz an. Dies soll jedoch zuvor mit der Stadt Horb abgesprochen werden. Des Weiteren will Walz eine zweite Versammlung abhalten, wobei er auf weitere Interessierte hofft.