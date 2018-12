Horb a. N. Redeverbot für den Horber Nabu-Chef

Nächster Hammer zur Gemeinderatsitzung heute: Nabu-Chef Lambert Straub wollte im Gremium zum geplanten Gewerbegebiet Stellung nehmen. Das wurde ihm von OB Peter Rosenberger untersagt. Die Bürgerinitiative ist empört.

Horb-Ahldorf. Christina Nuss, Sprecherin der BI Hau und Holzwiese: "Das ist extrem traurig. Lambert Straub ist Träger öffentlicher Belange - man sollte ihn zum Thema des geplanten Gewerbegebiets anhören. Für uns ist das ein weiteres Indiz einer gewissen Ignoranz der Stadtspitze gegenüber dem Bürgerwillen und jetzt auch den Trägern öffentlicher Belange."

Was war passiert? Lambert Straub: "Der Nabu Horb hat für die Gemeinderatsitzung am 18. Dezember einen Antrag auf Anhörung gestellt. Dieser Antrag wurde von OB Rosenberger abgelehnt. Warum fürchtet die Stadtverwaltung eine Fürsprache pro Natur? Dem Nabu Horb geht es in erster Linie nur darum, dem Gemeinderat die Folgen der Planung aus der Perspektive des Naturschutzes darzulegen!"