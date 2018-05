Horb a. N. Realschüler besuchen Grafeneck

Im Geschichtsunterricht hatten sich die Schülerinnen und Schüler sehr betroffen gezeigt, als das Thema "Umgang mit Behinderten im Dritten Reich" behandelt wurde. Begleitend dazu hatten die Jugendlichen im Deutschunterricht die Lektüre "Grafeneck" von Rainer Gross gelesen. Daraus entstand die Idee, dieses Mahnmal der deutschen Geschichte zu besuchen, an welchem heute eine Gedenkstätte an die Verbrechen der Vergangenheit erinnert.

In einem Workshop haben die Besucher aus Horb erfahren, dass Menschen mit Handicaps zur Zeit des Nationalsozialismus als "unwertes Leben" angesehen wurden und dass man in der sogenannten T4-Aktion die Massenermordung dieser Menschen geplant hat. Im Januar 1940 startete der Massenmord; bis Dezember desselben Jahres wurden in Grafeneck über 10 000 Menschen jeden Alters vergast und anschließend im Krematorium verbrannt.

Die Schülerinnen und Schüler haben erfahren, dass das Gebäude, in welchem die Vergasungen stattgefunden haben, in den 1960er-Jahren abgerissen wurde, was die Klasse sehr bedauert hat, weil dadurch sehr viel Vorstellungskraft nötig war, um sich vor Augen führen zu können, welches Grauen in der Idylle der heutigen Schlossanlage Einzug gehalten hatte.