Horb a. N. Rauchwolke verärgert Kernstadt-Anwohner

Ein Anwohner schildert eine "große weiße Rauchwolke", die er am Montag gegen 8.30 Uhr beim Blick aus dem Fenster über der Horber Unterstadt gesehen hatte. "Einige Männer in orangen Arbeitsjacken (Bauhof-Mitarbeiter?) verbrannten mitten auf dem Asphalt vom Schillerplatz einen großen Haufen Reisig und Weihnachtsbäume", so der Anwohner weiter.