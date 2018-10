Horb a. N. Raser sollen sanktioniert werden

Ein Mitbürger habe auf die Situation aufmerksam gemacht und Knöpfle von einem persönlichen Erlebnis mit einem angeblichen Raser berichtet. Der Anwohner habe einen Schnellfahrer gestellt und diesen zur Rede gestellt, erzählte Knöpfle. Ob dieser eigentlich wisse, dass dort Tempo 30 gelte und zudem Kinder in diesem Bereich unterwegs seien, fragte der Einwohner laut Knöpfle. Der Angesprochen habe angeblich geantwortet: "Das sind ja nicht meine Kinder." Knöpfle regte an, dass im Mühlacker Schwellen in die Fahrbahn eingearbeitet werden könnten, die den Verkehr abbremsen. Sie selbst fahre täglich an der Empfinger Schule vorbei, wo diese Lösung zur Verkehrsberuhigung beigetragen habe.

Josef Nadj und sein Stellvertreter Michael Jacob waren sich darin einig, dass dadurch der Lärmpegel steigen würde. "Das gibt rund um die Uhr ein kontinuierliches Geräusch ab, und das wird ebenfalls als lästig empfunden", gab Nadj zu bedenken.

Bei der nächsten Verkehrsschau will der Ortsvorsteher die Problematik ansprechen. Auch in der Hohenbergstraße sowie im Lettenacker werde nach seiner Ansicht zu schnell gefahren. Laut den Beobachtungen von Jacob seien es sogar die direkten Anwohner, die das Tempolimit nicht beachten. "Dann müssen wir eben Messungen durchführen und Raser sanktionieren", so Nadj.