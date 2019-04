Horb a. N. Randalierer wandert ins Gefängnis

Der Angeklagte bemerkte dann, dass sein Smartphone weg war und suchte danach. Daraufhin stürmte er wieder auf die beiden Flüchtlinge zu. Dabei verletzte er den Älteren der Flüchtlinge im Gesicht. Die Richterin monierte, dass diese Tat vom Angeklagten erst zugegeben wurde, als sein Mitangeklagter vor dem Gericht davon erzählt hatte.

Der Mitangeklagte habe dann ein Smartphone auf dem Boden gefunden, es eingesteckt, weil er angeblich dachte, es das gesuchte Handy, sagt er vor Gericht.

Die Sachbeschädigungen

Die Gang zieht durch die Innenstadt. Sieht irgendwo einen Kaugummiautomaten. Einer der Angeklagten oder beide reißen ihn raus und knacken diesen wohl am Neckarufer. Die Polizei nimmt beide dann mit. Laut der Richterin hat sich Klaus das Geld aus dem Automaten in den Geldbeutel gesteckt. Die Ermittler finden das Smartphone in der Tasche des 22-Jährigen. Die Richterin: "Sie haben zu keiner Zeit gesagt, dass Sie ein Smartphone gefunden haben und es abgeben wollen. Ein Polizist hat an den arabischen Schriftzeichen erkannt, dass es wohl nicht Ihres ist. Dass Sie der Polizei gesagt haben, dass sei Ihr Smartphone, war glatt gelogen."

Morgens nach dem Arrest

Morgens werden beide auf freien Fuß gesetzt. Gegen 9.30 Uhr sind die Kumpane im Bereich des Aldi-Kreisverkehrs unterwegs und geraten erneut in Streit. Sie treffen auf drei andere Jugendliche. Der 24-Jährige fühlt sich durch deren Gelächter provoziert und will einen ins Gesicht schlagen, trifft aber nur den Hals. Der Zweite kann auch nur knapp ausweichen. Die Richterin: "Das Opfer hatte Verdacht auf Gehirnerschütterung. Sie haben ihr geringes Selbstwertgefühl durch Gewalt kompensiert."

Irgendwann nach 10 Uhr dann der nächste Gewaltausbruch des jungen Mannes. Ein 77-jähriger Mann wollte seine Frau vom Altenheim Ita von Toggenburg abholen. Weil es heiß war, hatte er die Autofenster aufgemacht. Der 24-Jährige guckte ins Auto. Der Rentner sprach ihn darauf an. Dann schubste ihn der "Krawall-Chaot" brutal zu Boden. "Dabei hat der Angeklagte Glück gehabt, dass dem gebrechlichen alten Mann nichts passiert ist", sagt die Richterin. Weil der Alkoholpegel des 24-Jährigen nicht so hoch gewesen sei, dass er als strafmildernd gilt, geht die Richterin davon aus: "Sie wissen, was Sie tun." Auch in Bezug auf das Vorstrafenregister sei "viel zu viel passiert", um noch einmal eine Bewährung zu verhängen.

Die Vorstrafen

In der Tat: Das Vorstrafenregister des 24-Jährigen ist beeindruckend. Elf Eintragungen im Bundeszentralregister. Diebstahl, gefährliche Körperverletzung. Erste Gefängnisstrafe mit 16 Jahren: Acht Monate wegen Sachbeschädigung und Diebstahl im Februar 2011. Im Juni dann die nächste Gefängnisstrafe: Ein Jahr und drei Monate wegen Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung.

Wegen des Drogenhandels am Bahnhof in Horb gibts vom Amtsgericht Horb im Januar 2018 allerdings nur Bewährung. Der Grund: Der Mann hatte sowohl seinen Dealer und die Abnehmer für das Amphetamin (170 Gramm in drei Chargen) genannt.

Das Anzünden der Palme wurde übrigens nicht vor dem Amtsgericht verhandelt.

Das Krawall-Duo

Die beiden gelten als "Anführer" der jugendlichen Trinker-Szene vom Bahnhof und Neckarufer. Der 22-Jährige hatte nachts unter anderem die Blumen aus den Kübeln am Flößersteg rausgezogen, um damit die "Gang" zu bewerfen. Dann kippte sie noch alle Blumenkübel in der Neckarstraße um. Schaden für die Stadt: 3800 Euro. Er hatte damals 0,74 Milligramm Alkohol im Blut.

Insgesamt kommt der 22-Jährige auf sieben Vorstrafen: Wegen Drogen, Beleidigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl. Allerdings macht er seit zwei Jahren eine Lehre. Hat eine Lungenkrankheit und Krebs. Trotzdem, so die Sachverständige der Jugendgerichthilfe, kämpfe er sich immer wieder durch. Macht den Hauptschulabschluss nach, gehört – trotz Krankenhausaufenthalt –­ zum oberen guten Drittel in der Zwischenprüfung. Die Jugendgerichtshilfe: "Wir dachten, er schafft das nicht. Er hat viele Stärken. Wenn man ihn jetzt aus der Ausbildung holt, wäre das sehr schlecht für ihn. Punktuell fehlt es ihm an Willenskraft. Bei ihm steht und fällt alles mit dem Alkohol."

Die Richterin folgte dieser Argumentation und gibt ihm eine letzte Bewährung. Die Richterin: "Sie haben Kraft bewiesen in Ihrer Ausbildung. Jetzt müssen Sie diese Kraft einsetzen, um sich von ihren trinkenden Kumpels abzusetzen. Wenn ab heute noch einmal etwas passiert, gehen Sie in den Vollzug."

Noch ein Pluspunkt für den 22-Jährigen: Laut der Beweisaufnahme soll er immer versucht haben, seinen Freund zu beruhigen und die Situation zu deeskalieren. Der 22-Jährige muss jetzt zur Suchttherapie gehen. Und durch unangekündigte Urintests nachweisen, dass er weg vom Alkohol und den Drogen ist.