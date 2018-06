Horb a. N. Raiffeisenbank Horb dankt für Treue

Horb-Rexingen. Bei ihrer Generalversammlung ehrte die Raiffeisenbank Horb (Raiba) am vergangenen Mittwoch in der Johanniterhalle in Rexingen verdiente Mitglieder und langjährige Angestellte. Hierbei wurden Olivia Swiety für zehnjährige Betriebszugehörigkeit sowie Elke Glöckle für ihren 25-jährigen Arbeitseinsatz im Dienste der Bank geehrt.