Horb a. N. Raible wirft Brunelle "seltsames Demokratieverständis" vor

Brunelles allgemeine politische Vorwürfe lässt Raible nicht gelten: "Die SPD ist sich auch nicht zu schade, Seite an Seite mit den von ihr gefütterten Linksterroristen der Antifa und anderen Linksradikalen Teile von Hamburg beim G20-Gipfel in Schutt und Asche zu legen. Auch bei der Kundgebung gegen den Landesparteitag der AfD in Horb am 24. Oktober 2015 standen die Sozialisten mit der Linken und anderen linksradikalen Grüppchen Seite an Seite gegen eine demokratische Partei."

Raible fragt: "Wie groß muss die Angst der Genossen, die bei der Landtagswahl in Hessen ein Drittel ihrer Wähler verloren haben, vor der AfD sein, die in Hessen zwei Drittel Wähler dazugewonnen hat?

Die AfD, so Raible, "vertritt die Interessen der hart arbeitenden Steuerzahler in diesem Land, das wird wohl von linker Seite nicht ganz so gerne gesehen."