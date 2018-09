Horb a. N. Rad-Gottesdienst auch ohne Neckar-Erlebnis-Tag

Horb-Mühlen. Ein evangelischer Gottesdienst für Fahrradfahrer und Fußgänger findet am kommenden Sonntag, 23. September, ab 11 Uhr in der evangelischen Remigiuskirche in Mühlen statt. Auch wenn in diesem Jahr der Neckar-Erlebnis-Tag ausfällt, haben die beiden Kirchengemeinden Horb und Mühlen sich entschieden, den Gottesdienst anzubieten.