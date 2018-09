Horb a. N. Querflöte und Oboe lösen Begeisterung aus

Einige Kinder hatten schon erste Erfahrungen bei Veranstaltungen, Festen oder in der Familie mit dem Verein sammeln können. Mit leuchtenden Augen wurde dann erzählt, was es doch da und dort für wunderschöne Musik gegeben habe. Einige der Kinder wussten sogar die Namen der Instrumente, nur ein tieferes Verständnis fehlte. Da lag die Idee nicht weit, den Musikverein in den Kindergarten einzuladen, um sich genauer anzuschauen, was denn dort so spannendes getrieben wurde. Beim Musikverein kam diese Idee gut an. Man verständigte sich darauf, dass Interessierte Jugendliche aus dem Musikverein den Kindergarten besuchen könnten.

Am besten eignete sich für diesen Zweck, die Ferien in denen die jungen Erwachsenen Zeit hatten. An insgesamt vier Tagen kamen fünf Musiker vorbei und stellten ihre Instrumente den Kindergartenkindern vor. Es gab eine Querflöte, eine Trompete, ein Saxofon, eine Oboe und eine Klarinette. Die Kinder waren hellauf begeistert. Jeder der jungen Musiker stellte sein Instrument genau vor, zeigte es den Kindern, spielte ihnen darauf etwas vor und bei manchen durften die Kinder sogar selbst einmal ausprobieren. "Die Woche verging wie im Flug und die Kinder waren sehr betrübt, als die Zeit viel zu schnell vorbei war", teilt der Kindergarten mit. Besonderen Dank gelte dem Musikverein und den Jungmusikern, die das erst möglich gemacht haben. Die Kinder waren sich auf alle Fälle einig, später wollen sie auch ein Instrument lernen.