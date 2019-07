Horb a. N. Prügel-Rentner entschuldigt sich bei Opfer

Versuche der Versöhnung scheitern

Die neue Frau des Handwerkers besuchte Opa Christian und seine Familie, um beide zu versöhnen. Vergeblich. Jetzt startete der Kleinkrieg richtig, so der Handwerker: "Er hat sogar das Auto meiner Tochter mit Farbe besprüht. Als ich Rasen gemäht habe, wollte er mir den Mäher aus der Hand reißen. Doch ich bin immer ruhig geblieben und habe mir gedacht, ich lasse mich nicht provozieren."

Opa Christian und seine Familie, so der Handwerker, hätten ihn auch bei seinen Sportkameraden und überall im Ortsteil angeschwärzt. Angeblich habe der Handwerker für Löcher in seine Fassade gemacht. Thomas B: "Dabei hat seine Fassade 40 Jahre lang keine Farbe gesehen."

"Er beschimpfte mich als Psychopath"

Die Eskalation dann beim Schneeschippen. 31. Januar. Morgens. Der Handwerker: "Ich habe die eine Hälfte Schnee auf die Wiese geworfen, die andere Hälfte Richtung meines Nachbarn. Dann kam er raus und schippte alles wieder vor meine Einfahrt. Er beschimpfte mich als Psychopath. Ich habe ihm gesagt, er soll mein Grundstück verlassen. Dann habe ich sie gehabt. Zack!"

Opa Christian, so der Handwerker, habe ihn mit der Schneeschaufel am Kopf getroffen. Das Opfer: "Ich habe sie ihm aus der Hand gerissen und auf sein Grundstück geworfen."

Laut Richter Albrecht Trick hatte das Opfer eine kleine Schneeschaufel – rot mit blauem Griff. Opa Christian dagegen eine große, gelbe Kunststoff-Schaufel.

Der Handwerker weiter: "Ich war fix und fertig. Kreidebleich. Ich bin gleich zum Arzt gefahren. Tagelang hatte ich Kopfweh."

Der Zwei-Meter-Mann: "Wenn Christian gesagt hätte: Mir ist der Gaul durchgegangen und sich dann entschuldigt hätte – okay. Aber ich habe seit über einem Jahr mit ihm den Nachbarschaftsstreit. Deshalb habe ich Strafanzeige erstattet, damit endlich mal Ruhe ist." Opa Christian schaut ihn kaum an.

Richter Albrecht Trick: "Gäbe es heute noch die Möglichkeit, sich zu versöhnen? Ohne Urteil das zu beenden? Versprechen Sie, sich erwachsen zu benehmen. Wenn ich ein Urteil spreche, wird einer von ihnen Kreide fressen."

Opa Christian zieht sich mit seinem Verteidiger Michael Doll zur Besprechung zurück.

Der Zwei-Meter-Mann: "Ich tue mich schwer. Seit zwei Jahren muss ich mich unterste Schublade von dem beleidigen lassen. Wie der uns verletzt hat – ­meine Familie und mich. Jetzt soll ich ihm die Hand geben. Ich bin gottfroh, dass ich mich so im Griff gehabt habe. Was wäre, wenn in der Schaufel ein Nagel oder eine Schraube gesteckt hätte?"

Opa Christian kommt mit seinem Anwalt zurück. Sagt: "Wir sind einverstanden. Dass wir uns entschuldigen und zusagen, in Zukunft so etwas zu unterlassen. In Zukunft geht man sich aus dem Weg."

Das Opfer zögert sichtlich. Sagt: "Ist okay. Dann nehme ich die Entschuldigung an."

Richter Trick schließt dann die Verhandlung. Kein Urteil, wegen "Täter/Opfer-Ausgleich". Die Kosten fallen der Staatskasse anheim.

Und? Gibt es jetzt Ruhe? Der Zwei-Meter-Mann: "Hoffentlich. Ich bin nicht sehr optimistisch!"