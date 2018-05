Horb a. N. Prozess zeigt kaputte Welt des Bahnhofs-Pöblers

Richter Karlheinz Münzer eröffnet am Freitag die Verhandlung am Landgericht Rottweil. Der Angeklagte, der sich derzeit in psychiatrischer Unterbringung befindet, sitzt neben seinem Verteidiger Wolfgang Wieser auf der Anklagebank. Immer noch derselbe Look wie damals am Bahnhof: Adidas-Trainingshose, weiße Adidas-Turnschuhe mit schwarzen Streifen. Und über dem schwarzen Pullover baumelt jetzt ein großes, orthodoxes Kreuz an der Goldkette.

Staatsanwalt Frank Grundke verliest zunächst die Anklage: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung, gefährliche Körperverletzung. Grundke: "Aufgrund einer polytoxischen Abhängigkeit von Alkohol und Opiaten ist er gefährlich für die Allgemeinheit." Laut Staatsanwaltschaft sei er zudem "vermindert schuldfähig" wegen eines hirnorganischen "Psychosyndroms nach Schädel-Hirn-Trauma".

Wie gefährlich Sascha J. ist, wie kaputt seine Welt – das zeigt der erste Verhandlungstag. Es geht um den 23. Mai. Hier hatte er eine Bedienung einer Gastronomie am Bahnhof bedroht. Ein Dienstag. Für Sascha J. fing der Tag so an: Erst mal beim Ladendiebstahl im Aldi erwischt. Um 10.30 Uhr stellt ihn die Polizei. Sie lässt Sascha J. pusten. Das Ergebnis, so der Polizist: "Der Alkomat zeigte 1,13 Milligramm Alkoholkonzentration im Atem." Sein Kollege: "Das entspricht über zwei Promille – und das schon morgens um halb elf! Da kann man sich natürlich vorstellen, wie viel er abends intus gehabt haben muss, als wir gerufen wurden!"