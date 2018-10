Horb a. N. Projekte können sich über Rekordergebnis freuen

1000 Euro gingen an das Uganda-Projekt der KAB Nordstetten für Partnergemeinde Narozari für das Bewässerungssystem, das derzeit mit einem Zuschuss aus der Altkleidersammlung der Aktion Hoffnung und der KAB finanziert wird.

Weitere 500 Euro gingen an das Ruanda-Projekt in Goma (Ostkongo), die von Pfarrer i.R. Ewald Werner entgegengenommen wurden. Er ist der Cousin von zwei Missionshelferinnen aus Beffendorf, die in Goma tätig sind.

500 Euro erhielt das Schulprojekt in Ndiakunwantauno (Nigeria) von Pfarrer Charles Okereke, der früher in Horb und jetzt in Schwäbisch Hall tätig war.