Horb a. N. Projekt Morgenland – eine Idee wird Realität

Horb. Die Wirtshausstühle haben einen türkisfarbenen Stoffbezug bekommen, an den Decken hängen metallene Lochlampen – die Buß ist weiter zu erkennen, wurde aber um orientalische Gestaltungselemente ergänzt. "Es ist schnuckelig geworden", sagt die ehrenamtliche Begleiterin und Freundin der beiden Syrer, Eva Michielin. Sie freut sich genau so sehr wie Alaa Eddin Al Jabara und Abdul Rahim Khalaf auf die Eröffnung.

Am Dienstag, 19. Juni, um 11.30 Uhr werden erstmals die Türen geöffnet und Mittagstisch angeboten. "Wir fangen mit einer kleinen Karte an", kündigt sie an. "Wir machen alles frisch." Angeboten werde auch das, was der Gemüsemarkt je nach Saison hergibt. Beim Einkauf versuche man so regional und saisonal wie möglich zu bleiben – was allerdings nicht immer funktioniere, etwa wenn es um die für die syrische Küche so typischen Granatäpfel geht.

"Ich bin ein bisschen gestresst", sagt Alaa Eddin Al Jabara. "Alle Leute warten auf dieses Morgenland." Er sei gespannt, wie der erste Tag laufe. "Ich bin sicher, dass wir unser Bestes geben."