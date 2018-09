Horb a. N. Problem Nummer eins: Verkehrsbelastung

Aktuell wartet man auf die Bereitstellung der Geschwindigkeits-Anzeigetafel aus Altheim, mit der man leihweise einige Tests machen möchte, bevor man in eine eigene Tafel investiert. Dass eine solche Tafel recht sinnvoll sein und durch ihre Präsenz und visuellen Hinweise die Autofahrer sensibilisieren kann, ist unbestritten. Ebenso, dass man in Grünmettstetten solch ein Gerät brauchen kann. Messungen mit dem Multifunktionsgerät der Stadt, einem unauffälligen grauen Kasten, der neben Geschwindigkeit auch die Richtung und die Größe der Fahrzeuge speichert, haben in der Lindenbrunnenstraße in der Zeit vom 13. bis 27. Juli ergeben, dass pro Richtung etwa 1000 Fahrzeuge am Tag – zwei Drittel davon schneller als mit den erlaubten 30 Kilometern pro Stunde unterwegs – diese Straße befahren. Von Seiten der Verkehrsschau kam hier der Tipp, dass man möglicherweise durch eine unechte Einbahnstraßen-Regelung eine Verkehrsentlastung hinbekommen könnte. Ein Vorschlag, der nach Ansicht von Kocheise nicht umgesetzt werden sollte, denn "der Verkehr löst sich deshalb nicht in Luft auf", so seine pragmatische Einschätzung. Der Verkehr in der Lindenkreuzstraße würde zwar um etwa 50 Prozent weniger, doch würde er außen herum über die Hofackerstraße geführt.