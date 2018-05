Horb a. N. Probe mit realitätsnaher Dramatik gestaltet

Horb-Bildechingen. Hilfeschreie drangen am Samstagnachmittag zur besten Kaffeezeit durch die Mörikestraße. Eine Frau stand auf ihrem Balkon und rief lautstark um Hilfe. "Ja was isch denn los? Warum kommt da niemand? Hat jemand die Feuerwehr gerufen? Wieso dauert das so lange?", schrie sie in ihrer Not, denn rings um sie brannte das Haus.