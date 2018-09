Horb a. N. Pralle Musik und Liebe zum Risiko

Immer wieder betonte Jochen Brusch, dass Wieniawski gerne etwas riskiert hätte. Das habe nicht nur für das Spielen gegolten, sondern auch im Privaten. "Einen großen Teil seines Vermögens verspielte er im Casino", erzählte Jochen Brusch. Freunde wie Franz Liszt hatten finanziell aushelfen müssen.

Auf kritische Töne folgten immer wieder Bekenntnisse an das Genie, das in Wieniawski gesteckt hatte. In einer Kritik hieß es aber auch: "Die Aufführung der Romanze von Beethoven wäre sehr gut gewesen, wenn er sich nicht auf seine Launen, was den Stil betrifft, eingelassen hätte."

Erstes Violinkonzert im Alter von 17 Jahren komponiert

Der Komponist war ein Lebemensch, ein Mensch voller Emotionen, mit allen "Tugenden der High Society", betonte Jochen Brusch. Eine Auswirkung des Lebenswandels mit vielen Reisen war die Herzkrankheit, an der Wieniawski mit nur 45 Jahren starb. Sein Motto "Man muss riskieren" sollte den Besuchern in Rexingen jedoch im Kopf bleiben, und so wagten Jochen Brusch und Clemens Müller das "Violinkonzert Nr. 1" in fis-Moll. Wieniawski hatte das Werk mit nur 17 Jahren komponiert, was die Spannung der Gäste erhöhte. Clemens Müller begann mit dem unscheinbaren Pianospiel. Mit geschlossenen Augen griff Jochen Brusch zu seiner Violine und wartete auf den Einsatz. Hohe Töne erklangen, mit denen er die Herzen der Zuhörer gewann. So mancher hatte Tränen in den Augen. Gemessen am Applaus trafen die Profi-Musiker Wieniawskis Intention. "Das Risiko hat sich gelohnt", rief ein Zuhörer aus der ersten Reihe.

Bei stehenden Ovationen gaben Jochen Brusch und Clemens Müller nach und führten den zweiten Satz sowie weitere Werke auf. Auch Saskia Esken, die zuvor in Horb und Stuttgart gewesen und am Sonntagabend extra nach Rexingen gekommen war, zeigte sich begeistert: "So etwas bekommt man nicht oft zu hören. Es hat sich gelohnt."

Für Judith Schmied-Lechner und Tochter Clara war der Abend unter dem Motto "Porträt eines jüdischen Geigers" ein voller Erfolg: "Die haben mit so viel Gefühl gespielt. Das war wunderbar." Zum Dank erhielten die beiden Ausnahmemusiker ein Geschenk vom Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen, als Erinnerung an den jüdischen Horber Fritz Frank.