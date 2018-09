Horb a. N. Prägen und in die Zukunft führen

Horb. Schon lange war klar, dass Silberzahn in diesem Jahr in den Ruhestand gehen würde und so sollte ein sanfter Übergang ermöglicht werden. Ein neuer Stiftungsdirektor war mit Peter Rist gefunden und wurde eingelernt. Doch der hatte aus privaten Grü nden plötzlich wieder abgesagt (wir berichteten). "Ich hatte mich zuerst nicht auf die Stelle bewerben wollen, weil ich damit gerechnet hatte, dass sich auch viele Jüngere bewerben", erklärt Müller. Er hatte damit geliebäugelt, dass wieder eine ähnliche Konstellation entstehe wie damals mit Silberzahn. "Jemand der jung ins Amt kommt und den Job dann lange macht", sagt der neue Stiftungsdirektor.

Als die Sache dann in die zweite Runde ging sagte sich Müller: "Dann mache ich das selber." 56 Jahre ist er nun und sagt: "Acht, neun Jahre sind eine gute Zeit, um die Stiftung zu prägen und in die Zukunft zu führen." Und nun gebe es zwar keinen "neuen Besen" an der Spitze, dafür komme aber einer nach: Björn Germann aus Rottenburg wird der neue Stellvertreter. Der 38-Jährige wird sein Amt voraussichtlich am 1. Januar antreten. Er wurde wie Müller im Kirchengemeinderat gewählt.

Beiden neu Gewählten stehen einige Herausforderungen in der Spitalstiftung bevor. Neben den neuen Aufgaben als Stiftungsdirektor, in die sich Müller erst einarbeiten muss, mache der Stiftung auch der Mangel an Pflegekräften zu schaffen. 250 Mitarbeiter hat die Stiftung, 200 allein in der Pflege. "Wir schreiben natürlich Stellen aus, aber es ist nicht einfach, fähiges Personal zu bekommen", sagt Müller. So setze man darauf, selber junge Leute auszubilden. "Dann weiß man, was man hat." Dazu komme, dass eine gesetzliche Verordnung, die im Sommer in Kraft trat, Mehrbettzimmer verbietet. Der Hauptgrund für die ausführlichen Sanierungsmaßnahmen im Pflegeheim Ita von Toggenburg, die in diesem Jahr abgeschlossen wurden. 67 Bewohner habe das Pflegheim Ita von Toggenburg, 84 im Bischof-Sproll. "Derzeit gibt es auch eine Warteliste", darauf weist Müller hin.