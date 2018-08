Horb a. N. Poesie und Zauberkunst

Horb. Michael Widmann, Initiator des Art-Parks und treibende Kraft in dieser Kunstecke der Stadt, wurde bei dieser Veranstaltung durch seine Lebensgefährtin Sylvia Lippmann vertreten, die ebenso fachkundig wie charmant die rund 40 Besucher durch diesen wahrhaft zauberhaften Abend führte.

Pünktlich – für die Horber Kunstszene fast schon überpünktlich – ging es bei einem kurzen Spaziergang zu drei der Kunstwerke, die ständig im öffentlichen Raum des früheren Alten Friedhofs und späteren Stadtgartens zu sehen sind. Gleich am Eingang zum Art-Park steht links eine Holzplastik von Rasha Deeb. Die Syrierin, die 2014 das Studium der bildenden Kunst mit dem Schwerpunkt Bildhauerei in Damaskus abschloss und seit 2016 in Deutschland lebt, symbolisiert hier die Kommunikation zwischen Mann und Frau und konzentriert sich in ihrer Herangehensweise zur Umsetzung am körperlichen Ausdruck beider Geschlechter. Innige Verbundenheit, das Zueinanderfinden, doch auch die Gegensätze hat sie sehr deutlich aus dem Holzstamm herausgearbeitet. Direkt gegenüber hat ihr Landsmann und Studienkollege Akhil Amer seinen "König" positioniert. "Die Arbeit basiert auf der Idee der Kontrolle und der Macht in Kriegszeiten. Die Arbeit wird eine der Schachfiguren sein, nämlich der König, der das Fehlen von Urteil ausdrückt", beschreibt Amer, der aus einer Künstlerfamilie kommt, sein Werk.

Filigrane Arbeiten durch Licht und Schatten zum Leben erweckt