Horb a. N. Pilgern auf dem Martinsweg führt durch idyllische Natur

Rolf Seeger, Pilgerbeauftragter der Diözese, erwartete sie dort. In der St.-Ursula-Kirche mit ihrem spätgotischen Schnitzaltar war der erste Impuls mit dem Pilgerführer für die Gruppe aus Ahldorf und Wiesenstetten. Die Route ging dann über Poltringen, Reusten, Gültstein nach Herrenberg. Immer wieder hielten die Pilger an besonderen Wegpunkten an, und Rolf Seeger gab Anstöße und erzählte Anekdoten aus seiner Martinsgeschichte. "Wir spürten und erlebten, dass Martin auch heute noch lebenswert ist", berichtete ein Teilnehmer. In Herrenberg an der St.-Josefs-Kirche war der Abschluss des ersten Pilgertags.

Neugierig und fröhlich machten sich die Pilger am Samstagmorgen von Herrenberg auf den Weg nach Mauren. Der Weg führte an der Stiftskirche vorbei, den Schlossberg hoch und dann durch den schattigen Schönbuch. Auch hier unterbrach die Gruppe immer wieder das Pilgerwandern für Erfrischendes, aber auch für Impulse zum Nachdenken. "Wir haben nicht nur zusammen gepilgert und geredet, wir haben auch zusammen geschwiegen."

Ohne Blessuren, glücklich und erfüllt kamen alle nachmittags in Mauren an und belohnten sich in einem wunderschönen Biergarten im Schönbuch mit einem erfrischenden Bier und Vesper. Es waren zwei herrliche Pilgertage mit Sonne, viel Natur, guten Gesprächen, fröhlichen Pilger-/innen und der Aussage: "Wir pilgern nächstes Jahr wieder!"