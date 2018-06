Horb a. N. Pflege der Feldwege

Horb-Ahldorf (tb). Feldwegeschäden waren Thema in der Ortschaftsratssitzung. Durch die Auffüllung eines Grundstückes waren die Feldwege durch Lkws beschädigt worden. Die Firma hatte sich bereit erklärt, die Kosten zu übernehmen. Hierzu fand vor der Maßnahme eine Aufnahme des Zustands der Feldwege statt. Die Ortschaftsverwaltung sei weder über den Termin (an dem die Stadt beteiligt war) und das Ergebnis informiert worden. Eine weitere Besprechung fand am 18. April bei der Stadtverwaltung Horb statt, bei der Ortsvorsteher Hartmut Göttler, Ortschaftsrat Gunter Seifried sowie Vertreter der Baufirma und der Stadtverwaltung anwesend waren. Aufgrund dieser Besprechung wurde ein Ortstermin am 18. Mai mit dem Ortschaftsrat terminiert, der aber verschoben werden musste.