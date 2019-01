Horb a. N. Pfarrer nimmt Zuhörer mit ins Jahr 2025

Michaela Reimann überni mmt die Kirchenpflege. "Jeder Tag ist anders und bringt immer wieder neue Aufgaben mit sich", gab sie einen ersten Eindruck wieder. Kirsten Sturm ist die neue Organistin. Sie freut sich, mehrere Orgeln ausprobieren zu können. Sturm unterrichtet noch an der Musikhochschule Rottenburg. Zusammen mit der Kirchengemeinde will sie eigene Pläne, die sie bereits im Kopf habe, verwirklichen.

Raphaela Lehmann ist seit Januar 2018 Ehrenamtskoordinatorin. Seit ihrer Jugend ist sie im ehrenamtlichen kirchlichen Dienst. Sie wird sich 2019 auch in die Firmvorbereitung einbringen und die Anerkennungskultur des Ehrenamtes fördern. Ein Schwerpunkt bildet der Austausch aller Teams.

Nach der Vorstellung der neuen Mitarbeiterinnen gab es noch einige Grußworte. Bürgermeister Ralf Zimmermann begab sich auf seelsorgerliche Spuren, denn er hob zwei gehörte Predigten hervor, in denen es um den liebenden und verzeihenden Gott ging und um eine Gemeinschaft aller Christen. Uns alle, sagte Zimmermann, beschäftige die Gewinnung von aktiven Mitarbeitern. "Es ist wichtig, dass wir Menschen haben, die begeistern können." Er hob das gute Miteinander der Kirchengemeinde und der Stadt Horb hervor.

Pfarrerin Susanne Veith von der evangelischen Kirchengemeinde sprach ebenfalls ein Grußwort. Sie ging insbesondere auf die Ökumene ein. Das Motto der Ökumene sei "Gutes tun, fröhlich sein". "Wir haben ein fröhliches Miteinander", bestätigte sie.

Auch Stiftungsdirektor Thomas Müller stellte fest, dass das Jahr 2018 für die katholische Kirchengemeinde Horb und die Horber Spitalstiftung sehr ereignisreich und etwas Besonderes war. Die Spitalstiftung wurde im Januar 2018 666 Jahre alt. Müller nannte einige Fixpunkte, so das 50-jährige Bestehen des Altenpflegeheimes Ita von Toggenburg, den gelungenen Abschluss der zweijährigen Generalsanierung, das zehnjährige Bestehen der Wohnanlage St. Vinzenz und des Altenpflegeheimes Bischof Sproll.

Die Stiftung ist mit dem Umweltpreis Nonprofit-Unternehmen geehrt worden. "Auch 2019 möchten wir vor allem ein attraktiver Arbeitgeber in Zeiten wie dem Pflegenotstand sein", sagte Müller.

Diakon i.R. Hansjörg Heitmann, der im Altenpflegeheim Ita von Toggenburg eine Wohnung bezogen hatte und für die seelsorgerliche Betreuung der Pflegeheimbewohner zuständig ist, stellte sich ebenfalls vor. Nach vielen Reden und guten Wünschen sprach Diakon Klaus Konrad das Schlusswort. "Wir haben einen hoffnungsvollen Gottesglauben mit einem liebenden Gottesbild."

Nach dem offiziellen Empfang gab es noch viel Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen.

Pflegeheime

Bei der Spitalstiftung gibt es 151 Pflegeplätze in 141 Einzel- und fünf Doppelzimmern. Durchschnittlich wurden pro Tag 141 Bewohner mit einem Altersschnitt von 85,3 Jahren betreut.

Sozialstation

In der Krankenpflege wurden im vergangenen Jahr 1000 Patienten bei zirka 108 000 Hausbesuchen gepflegt. In der Nachbarschaftshilfe wurden monatlich 75 Kunden betreut. Außerdem gab noch viele weitere Angebote.

Mitarbeiterzahlen

Laut Stand Dezember 2018 sind in den Pflegeheimen 135, in der Sozialstation 77 und in den Nebenbetrieben 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Dazu kommen noch rund 100 ehren- und nebenamtliche Kräfte.

Kirchengemeinde

2426 Mitglieder, 24 Taufen, zehn Erstkommmunionkinder, 22 Firmlinge, sieben Trauungen, 46 Sterbefälle, elf Kirchenaustritte und fünf Kirchenaufnahmen.