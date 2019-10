Horb a. N. Personalmangel: Fleischerei Thomma schließt

In der Tat. Seit Monaten wird der obere Teil des Parkhauses Kaiser (offiziell: Innenstadt) saniert. Baumaschinen stehen direkt neben dem Ladengeschäft der Thommas. City-Manager Thomas Kreidler hatte hier – gegenüber der Fleischerei Thomma –­ ein Fotogeschäft, welches von seiner Ehefrau weiter betrieben wird. Kreidler sagt: "Wenn der Kompressor neben deinem Geschäft den ganzen Tag läuft, ist das nicht angenehm. Doch die Stadt saniert das Parkhaus nicht freiwillig, sondern muss es tun."

Das Streusalz hat den Beton angegriffen und möglicherweise sogar die Betonarmierung. Die Sanierung soll – so bisherige Kostenschätzungen – 2,13 Millionen Euro kosten. Im Gemeinderat hatten schon die ersten Stadträte angeregt, auf Streusalz zu verzichten und auf Kaliumformiat zu setzen (wir berichteten). Dieses Streumittel hat eine "sehr geringe Korrosivität", so einer der Hersteller Addcon aus Bitterfeld. Heißt: Mit Kaliumformiat wären die Schäden am Parkhaus Kaiser wohl nicht so groß gewesen.

Ist Schließung auf Dauer?

Ist die vorübergehende Schließung des Ladengeschäfts der Thommas ein Schock für den unteren Marktplatz? Und wird sie auf Dauer sein?

City-Manager Kreidler: "Ich denke nicht. Die vorübergehende Schließung hat Personalgründe –­ da freut sich keiner. Ich gehe davon aus, dass die Thommas das Ladengeschäft am unteren Marktplatz wieder eröffnen werden. Das ist schließlich das Stammhaus. Dort ist auch die Produktion."

Ein anderer Aushang im Schaufenster weist auf das Jubiläum zum 150-jährigen Betriebsbestehen hin...