Horb a. N. Perfektes Zusammenspiel

Die Zuhörer hörten perfekten Trompetenklang im Dialog mit der Orgel. Theis nutzte die Klangfarben der Orgel geradezu genial aus und insbesondere beim "Menuett der Stille" im Mittelteil des Auftakt-Stückes, verzauberte er mit wunderbarem Spiel. Auch die scheinbar verspielte Leichtigkeit, ja schon zierliche Akkordfolge im "Concerto grosso, Opus 6, Nummer 8" von Arcangelo Corelli, die immer wieder die imposanten, erhabenen Klangdimensionen durchbrachen, wurden zum Niederknien schön umgesetzt. Es war beeindruckend, wie zeitlos schön der Komponist aus der Barockzeit sein Werk durcharrangiert hatte. Nicht verschnörkelt verschachtelt, sondern klar gegliedert, füllten die Orgelklänge die Stiftskirche bis in den hintersten Winkel aus.

In ihrer Bearbeitung des Themenkomplexes der Nachtgebete aus Engelbert Humperdincks Oper "Hänsel und Gretel" prägte der warme Ton des Corno da Caccia, des Jagd- oder Waldhornes, das Arrangement. Es ist ein Klang, der in dieser Reinheit, wie Bernhard Kratzer ihn präsentiert, so unendlich schwer zu erzeugen ist und der an diesem Abend doch in einer Selbstverständlichkeit zu hören war, die nahezu wehmütig machte. Da war es für die Zuhörer wirklich schwer, sich mit dem Applaus zurückzuhalten, und ihn sich für den Schluss des Konzertes aufzusparen, wie vom Diakon eingangs gewünscht.

Mit einem fröhlichen Rondo in D-Dur, komponiert von Wolfgang Amadeus Mozart und bearbeitet für Orgel von einem Herrn Stachelbeer, ging es weiter. Ein Stück, das durch die Mannigfaltigkeit der Töne und der Kombination aus hellen und tiefen Pfeifen sowie durch die Tempi-Wechsel und die Verschmelzung aller Klangfarben der Trefz-Orgel begeisterte.

Insgesamt war dieser Konzertabend eine meisterhafte Demonstration lebendiger Musik. Selten hat man so viel Spielfreude und die Umsetzung musikalischer Gestaltungselemente mit dieser Präzision bis hin zur letzten Nuance und Feinheit gehört, wie bei dem Gastspiel der beiden Profis, die mit frenetischem Applaus des überwiegend sehr sachkundigen Publikums belohnt wurden.