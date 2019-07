Horb a. N. Patronen-Drohung: ULH-Stadtrat unterstellt SPD Medienkampagne

"Angeblich", schreibt Raible und äußert damit Zweifel an dem Vorfall. "Frau Weschenmoser mutmaßt, diese (Patronen) müssten von Rechtsradikalen stammen, Beweise dafür hat sie allerdings keine."

Es sei zurzeit "geradezu in", so Raible, "alles und jeden mit dem Begriff Rechtsradikaler zu belegen, auch wenn er nur eine andere Meinung vertritt als die des allgegenwärtigen Mainstreams."

Aus den neuen Bundesländern habe die Polizei mittlerweile bestätigt, "dass Angriffe von Linken auf AfD-Mandatsträger oder Konservative im Allgemeinen dann den Angegriffenen – also den Opfern – als rechtsradikale Straftat in der polizeilichen Statistik zugeordnet werden, wenn die Täter beispielsweise ein Hakenkreuz an die Wand ihrer Opfer geschmiert haben", so Raible. Auch er nehme sich das Recht heraus, zu mutmaßen: "Ist es nicht auch möglich, dass diese Dame die Patronen selber im Briefkasten platziert hat?"